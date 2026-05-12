Όπως είχε ήδη προαναγγείλει στις δηλώσεις του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ο Ντάνιελ Ποντένσε δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι στο «Καραϊσκάκη».

Ο Πορτογάλος είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στο ματς με τον ΠΑΟΚ αφήνοντας τον Ζέλσον στη θέση του. Ο Ποντένσε χτυπώντας στο κεφάλι του υπέστη διάσειση (και ενώ πήγε σε νοσοκομείο για εξετάσεις και παρακολούθηση) και έτσι τέθηκε εκτός αποστολής από το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός.

Η αποστολή: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Καμπί, Κλέιτον και Ταρέμι.