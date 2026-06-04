Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση του οδηγού ταξί που έπεσε με το όχημά του λίγο πριν από τις 11:00 το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου και ανασύρθηκε νεκρός.

Μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο τη στιγμή του τραγικού συμβάντος ανέφεραν ότι ο άνδρας είχε παρκάρει το ταξί του για περίπου 40-50 λεπτά κοντά στο σημείο του τραγικού συμβάντος και καθόταν μέσα στο όχημα.

Κάποια στιγμή, τον πλησίασε κάποιος για να του μιλήσει και ο οδηγός του ταξί φέρεται να έβαλε τη ζώνη του, να ανέπτυξε ταχύτητα και να κατέληξε στη θάλασσα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Live You» του ΣΚΑΪ.

Σημειώνεται ότι η επιχείρηση που στήθηκε από το Λιμενικό Σώμα ήταν μεγάλη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν σκάφος του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και στελέχη της λιμενικής αρχής, ενώ στο σημείο έσπευσαν κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και γερανοφόρο όχημα, προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες και στην ανέλκυση του οχήματος από τη θάλασσα.

Το σημείο όπου έπεσε ο άνδρας έχει βάθος πάνω από οκτώ μέτρα. Οι δύτες τον ανέσυραν από το ταξί χωρίς τις αισθήσεις του, τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες το ταξί κατέληξε στη θάλασσα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Εικόνες από τη στιγμή της ανάσυρσης του οχήματος: