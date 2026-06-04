Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά: Ανασύρθηκε νεκρός ο οδηγός του ταξί που έπεσε στη θάλασσα

Νεκρός ανασύρθηκε λίγο πριν τις 11:00 ο οδηγός του ταξί που το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου έπεσε στη θάλασσα στην περιοχή της πύλης Ε4 του λιμανιού του Πειραιά.

Στην περιοχή αναπτύχθηκε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή σκάφους του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και στελεχών της λιμενικής αρχής. Στο σημείο έσπευσαν επίσης κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και γερανοφόρο όχημα, προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες και στην ανέλκυση του οχήματος.

Ο άνδρας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες το ταξί κατέληξε στη θάλασσα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η στιγμή της ανάσυρσης του οχήματος: