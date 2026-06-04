Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης 4 Ιουνίου στο λιμάνι του Πειραιά, έπειτα από πτώση ταξί στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση από ένα σκάφος του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και στελέχη της λιμενικής αρχής, ενώ στο σημείο μεταβαίνουν κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και γερανοφόρο όχημα προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες και στην ανέλκυση του οχήματος.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί εάν στο όχημα επέβαινε κάποιο άτομο.