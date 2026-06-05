Δύο άνδρες που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο για τον ομαδικό βιασμό Γαλλίδας τουρίστριας στο Πακιστάν, μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά της, θα παραμείνουν αντιμέτωποι με την εσχάτη των ποινών, καθώς το δικαστήριο απέρριψε την έφεσή τους.

Οι Αμπίντ Μαλχί και Σαφκάτ Άλι είχαν κριθεί ένοχοι το 2021 για βιασμό, απαγωγή, ληστεία και αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, για την επίθεση που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Σιαλκότ-Λαχόρη τον Σεπτέμβριο του 2020. Τότε τους είχε επιβληθεί η θανατική ποινή.

Οι δύο καταδικασθέντες προσέφυγαν κατά της απόφασης, υποστηρίζοντας μέσω των συνηγόρων τους ότι υπήρχαν κενά στην εκδοχή της κατηγορούσας αρχής και ότι η αρχική ετυμηγορία ήταν άδικη. Ωστόσο, δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή τους, κρίνοντας ότι τα στοιχεία σε βάρος τους ήταν συντριπτικά, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2020, όταν η Γαλλίδα τουρίστρια και τα τρία παιδιά της ακινητοποιήθηκαν σε αυτοκινητόδρομο έξω από τη Λαχόρη, καθώς το όχημά τους έμεινε από καύσιμα.

Η γυναίκα είχε κλειδωθεί μέσα στο αυτοκίνητο περιμένοντας βοήθεια, όμως οι δράστες έσπασαν παράθυρο του οχήματος, την έβγαλαν έξω με τη βία και τη βίασαν υπό την απειλή όπλου μπροστά στα παιδιά της. Στη συνέχεια αφαίρεσαν χρήματα, κοσμήματα και τραπεζικές κάρτες πριν διαφύγουν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το θύμα υπέστη σοβαρό ψυχολογικό τραύμα, ωστόσο κατάφερε να δώσει βασικές περιγραφές των δραστών, οι οποίες συνέβαλαν στην έρευνα.

Οι αρχές εντόπισαν τους υπόπτους λίγες ημέρες αργότερα μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Παράλληλα, δείγματα DNA που συλλέχθηκαν από τον τόπο του εγκλήματος ταυτοποιήθηκαν με τους δύο άνδρες. Η γυναίκα τούς αναγνώρισε κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, ενώ ο Άλι φέρεται να ομολόγησε την πράξη του ενώπιον δικαστικού λειτουργού.

Η δίκη διεξήχθη από ειδικό αντιτρομοκρατικό δικαστήριο, προκειμένου να επισπευστούν οι διαδικασίες.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Πακιστάν και μεγάλη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακολούθησαν μαζικές διαδηλώσεις, ιδιαίτερα μετά τις δηλώσεις ανώτερου αστυνομικού αξιωματούχου της Λαχόρης, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι το θύμα έφερε μέρος της ευθύνης επειδή ταξίδευε αργά τη νύχτα με τα παιδιά της. Οι τοποθετήσεις αυτές καταγγέλθηκαν ευρέως ως απόπειρα επίρριψης ευθυνών στο θύμα.

Η απόφαση διατήρησης της θανατικής ποινής έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστές ζητούν αυστηρότερη αντιμετώπιση των σεξουαλικών εγκλημάτων.

Παρότι η σεξουαλική βία κατά γυναικών αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα στο Πακιστάν, επιθέσεις εναντίον ξένων επισκεπτών θεωρούνται σχετικά σπάνιες. Πολλές γυναίκες αποφεύγουν να καταγγείλουν παρόμοια περιστατικά, εξαιτίας του κοινωνικού στιγματισμού αλλά και των αδυναμιών που καταγράφονται συχνά στις αστυνομικές έρευνες και στο δικαστικό σύστημα.

Το Πακιστάν συγκαταλέγεται στις χώρες που εφαρμόζουν συχνότερα τη θανατική ποινή παγκοσμίως. Οι εκτελέσεις πραγματοποιούνται διά απαγχονισμού.