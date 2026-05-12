Συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας 11 Μαίου στα Ιωάννινα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας ένας εργαζόμενος επιχείρησης στην περιοχή, για κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, κατά το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο εργαζόμενος παραβίασε παράθυρο αποθήκης της επιχείρησης στην οποία εργάζεται, από όπου άρπαξε μεγάλο χρηματικό ποσό που είχε αποκρύψει σε συγκεκριμένο σημείο ο ιδιοκτήτης.

Στο πλαίσιο των ερευνών και αφού ο εργαζόμενος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη για την εμπλοκή του στην υπόθεση, παρέδωσε στη συνέχεια στους αστυνομικούς το χρηματικό ποσό των 146.600 ευρώ που είχε αφαιρέσει και φύλασσε στο σπίτι του, το οποίο αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένη κλοπή, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.