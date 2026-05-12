Νεκρός βρέθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης ένας 56χρονος, σε περιοχή της Κέρκυρας.

Στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κέρκυρας, το οποίο εξετάζει τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοκτονία.

Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός από υπάλληλο δημόσιας υπηρεσίας στον κήπο του σπιτιού του.

Σύμφωνα με το kerkyrashmera, πρόκειται για τον 56χρονο που είχε αφεθεί ελεύθερος χθες με περιοριστικούς όρους, μετά την απολογία του για υπόθεση που σχετιζόταν με παιδική πορνογραφία.