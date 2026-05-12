Αθώοι κρίθηκαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο οι τρεις κατηγορούμενοι για την επίθεση σε βάρος του πρώην πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και νυν Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, Δημήτρη Μπουραντώνη, στις 29 Οκτωβρίου 2020, μέσα στο γραφείο του.

«Το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος την ώρα που εκφωνούσε την αθωωτική απόφαση.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την απαλλακτική εισαγγελική πρόταση.

«Προανακριτικά και στην ανάκριση προέκυψαν στοιχεία παρουσίας τους στο χώρο. Όμως ο αντιπρύτανης και ο φύλακας της Σχολής στις καταθέσεις τους στο δικαστήριο δεν τους αναγνώρισαν», ανέφερε νωρίτερα στην αγόρευσή της η εισαγγελέας και πρόσθεσε: «Τα στοιχεία από την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών τους τοποθετούν στο χώρο της Σχολής και στα Εξάρχεια. Όμως, δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να οδηγεί στην πλήρη δικανική πεποίθηση για την τέλεση πράξεων που να σχετίζονται με όσα αφορούν τη δίκη».

Οι τρεις κατηγορούμενοι, φοιτητές εκείνη την περίοδο στο ΟΠΑ, κάθισαν στο εδώλιο αντιμέτωποι με κατηγορίες για μία σειρά από πλημμεληματικές πράξεις, όπως παράνομη κατακράτηση από κοινού, παράνομη βία από κοινού, διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας και φθορά ξένης ιδιοκτησίας πραγμάτων που χρησιμεύουν για το κοινό όφελος.

Στις απολογίες τους, αρνήθηκαν με κατηγορηματικό τρόπο την εμπλοκή τους στην επίθεση και διαπόμπευση του πρύτανη, ενώ παραδέχθηκαν ότι την επίμαχη μέρα είχαν βρεθεί στη Σχολή και πως ήταν μέλη στο αυτοδιαχειριζόμενο στέκι φοιτητών.

«Πιστεύω ότι είδε κάποιον άλλον ο φύλακας. Δεν ανέβηκα ποτέ στον πρώτο όροφο», υποστήριξε στην απολογία του ο πρώτος εκ των κατηγορουμένων, ενώ σε ερώτηση της έδρας αν καταδικάζει τη βία ανέφερε: «Δεν ήταν κάτι που χρησιμοποιούσαμε ούτε εγώ ούτε το στέκι. Δεν με εκφράζει, δεν μου αρέσει, δεν θα τη διάλεγα, δεν συμφωνώ με την κίνηση αυτή, δεν μου αρέσει η βία».

Ο δεύτερος νεαρός, ο οποίος πρόσφατα κρίθηκε αθώος και για την έκρηξη στην πολυκατοικία των Αμπελοκήπων, δήλωσε πως νιώθει «τρομερά αδικημένος». «Τότε συζητούσαμε στο στέκι ότι το συμβάν είναι κατακριτέο, εάν έκανε κάποια παρέμβαση το στέκι αυτή θα ήταν δημόσια», είπε στην απολογία του, ενώ η τρίτη κατηγορούμενη έκανε λόγο για προσπάθεια στοχοποίησης σε βάρος τους.

«Θεωρώ ότι λόγω της δράσης μας στη Σχολή και αφού επικηρύχθηκαν οι δράστες στοχοποιηθήκαμε λόγω των πολιτικών μας», ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου.