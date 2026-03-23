«Το βασικό κίνητρο των δραστών ήταν να πλήξουν το κύρος του δημοσίου πανεπιστημίου» κατέθεσε ο πρώην πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ-πρώην ΑΣΟΕΕ) και νυν γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δημήτρης Μπουραντώνης στη δίκη ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την επίθεση που δέχτηκε, στις 29 Οκτωβρίου 2020, μέσα στο γραφείο του, για την οποία δικάζονται δύο φοιτητές και μία φοιτήτρια της ΑΣΟΕΕ.

Ο μάρτυρας που σήμερα ολοκλήρωσε την κατάθεση του, απαντώντας σε ερωτήσεις της υπεράσπισης, επανέλαβε πως δεν αναγνωρίζει στο πρόσωπο των δύο κατηγορουμένων που κάθονται στο εδώλιο -ο τρίτος είναι κρατούμενος για άλλη υπόθεση και εκπροσωπείται- κάποιον από τους δράστες της επίθεσης καθώς η ομάδα που είχε εισβάλει στο γραφείο του, ήταν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Ο τότε πρύτανης κατέθεσε πως το βίαιο συμβάν, κατά την διάρκεια του οποίου οι δράστες είχαν κρεμάσει αυτοσχέδια ταμπέλα στον λαιμό του, «ήταν ένα γεγονός που συντάραξε όχι μόνο την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και καθηγητές στο εξωτερικό».

Ο αυτόπτης της βίας που είχε δεχθεί ο κ. Μπουραντώνης, καθηγητής του ΟΠΑ και την επίμαχη περίοδο αντιπρύτανης, Κωνσταντίνος Δράκος δεν αναγνώρισε στα πρόσωπα των δύο κατηγορούμενων κάποιον από τους δράστες της επίθεσης. Ο μάρτυρας χαρακτήρισε το περιστατικό «καταδρομική επίθεση στα όρια της τρομοκρατίας» εξιστορώντας ότι βρισκόταν στο γραφείο τού πρύτανη την ώρα που η ομάδα των κουκουλοφόρων εισέβαλε στο χώρο: «Άνοιξε βίαια η πόρτα και μπήκαν 10-12 άτομα, φώναζαν, έσπαγαν, πέταγαν πράγματα, πρέπει να είχαν σφυριά… Δεν ασχολήθηκαν μαζί μου. 3-4 άτομα πήγαν κατευθείαν στον πρύτανη».

Αναφερόμενος στην ταμπέλα που είχαν περάσει οι δράστες στον λαιμό του πρύτανη, ο μάρτυρας κατέθεσε πως ο κ. Μπουραντώνης έκανε αμέσως μία κίνηση και την τράβηξε. «Κράτησε 15 δευτερόλεπτα. Έγινε όμως το κλικ…» είπε ο κ. Δράκος για την φωτογραφία με στόχο την διαπόμπευση, που αναρτήθηκε από τους δράστες.

Ο μάρτυρας κλήθηκε να διευκρινίσει περιγραφή που είχε κάνει στο πλαίσιο της έρευνας για γυναίκα, μέλος της ομάδας των δραστών.

Πρόεδρος: Αναφέρεται ότι εσείς έχετε αναγνωρίσει την κατηγορούμενη…

Μάρτυρας: Δεν ξέρω πώς έχει καταγράφει η φράση «με μεγάλη βεβαιότητα». Ήταν όλοι με φουλ φέις. Κανέναν δεν αναγνωρίζω… Θα ήταν ανεύθυνο να πω κάτι άλλο.

Ο μάρτυρας αλλά και ο πρώην πρύτανης είχαν αναφερθεί στις καταθέσεις τους σε μια από τις γυναίκες, μέλος της ομάδας των δραστών, που «ήταν ψηλή». Έτσι η πρόεδρος ζήτησε από την κατηγορούμενη να σηκωθεί από το εδώλιο και κάλεσε το μάρτυρα να πει αν μπορεί να την αναγνωρίσει.

«Μια από τις κοπέλες ήταν εμφανώς πιο ψηλή. Να την αναγνωρίσω, σίγουρα όχι. Θα μπορούσε να είναι ή και όχι» είπε ο κ. Δράκος.

Ο μάρτυρας κατέθεσε πως με αφορμή τη συγκεκριμένη επίθεση άλλαξαν πολλά πράγματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ωστόσο, υπογράμμισε πως «η είσοδος στο πανεπιστήμιο δεν απαγορεύεται σε κανέναν».

Ο υπάλληλος φύλαξης που βρισκόταν ως σεκιούριτι στην είσοδο της οδού Δεριγνύ την επίμαχη μέρα κατέθεσε ότι είχε δει να μπαίνουν κάποια άτομα με μάσκες covid. «Αν έβλεπα ότι ήταν με κουκούλες έπρεπε να ενημερώσω… Δεν μπορώ να ξέρω αν τα συγκεκριμένα άτομα συμμετείχαν στο επεισόδιο σε βάρος του πρύτανη… Δεν είχα παρατηρήσει κάτι ύποπτο… δεν ξέρω αν αυτά τα παιδιά ήταν στον πρώτο όροφο» είπε.

Ο σεκιούριτι που βρισκόταν στην πύλη της πτέρυγας Αντωνιάδου κατέθεσε πως εκείνο το πρωί δεν είδε στο πανεπιστήμιο τους κατηγορούμενους. «Εγώ δεν αναγνώρισα κανέναν. Είδα από πίσω δύο άτομα να φορούν κουκούλες, δεν ξέρω αν φορούσαν μάσκες».

Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων, οι οποίοι από την αρχή αρνούνται όσα τους αποδίδονται, επικαλούμενη την έκθεση άρσης απορρήτου των επικοινωνιών τους, τόνισε ότι προκύπτει πως την επόμενη της επίθεσης, οι δύο κατηγορούμενοι πήγαν στο πανεπιστήμιο όπου φοιτούσαν. Το γεγονός κατά την εκτίμηση των συνηγόρων, δηλώνει πως δεν είχαν καμία ανησυχία ή φόβο όπως θα είχε κάποιος που συμμετείχε στην βίαιη επίθεση και δεν ήθελε να αποκαλυφθεί.

Η συνήγορος της κατηγορούμενης φοιτήτριας τόνισε επίσης ότι από την ανάλυση στιγμάτων κινητού, η εντολέας της την ώρα της επίθεσης στην ΑΣΟΕΕ βρισκόταν σε καφέ στα Εξάρχεια.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί στις 12 Μαΐου.