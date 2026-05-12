Στην υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση και Αναβάθμιση των Κτηριακών Εγκαταστάσεων Σπηλαίων Διρού Ν. Λακωνίας», ενός έργου στρατηγικής σημασίας που αναβαθμίζει ουσιαστικά έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς και πολιτιστικούς προορισμούς της χώρας, προχώρησε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου.

Η σύμβαση υπεγράφη στις 7 Μαΐου 2026 από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ, κυρία Ηρώ Χατζηγεωργίου και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της αναδόχου «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΤΕ» κ. Γιώργο Ανδριανόπουλο, με συνολικό συμβατικό τίμημα 8.736.914,96 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%) και συνολική διάρκεια υλοποίησης 28 μηνών. Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια της ΕΤΑΔ.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, μετά από έγκριση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, αναγνωρίζοντας τον εμβληματικό χαρακτήρα και τη σημαντική προστιθέμενη αξία που δημιουργεί τόσο για την τοπική κοινωνία και οικονομία της Λακωνίας όσο και για την εθνική πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη.

Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργήθηκε από τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου τον Αύγουστο του 2025 και ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Το έργο αφορά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργικής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων των Σπηλαίων Διρού, με στόχο τη διατήρηση, προστασία και βιώσιμη αξιοποίηση ενός μοναδικού μνημείου φυσικού, ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, ενισχύεται η επισκεψιμότητα και η συνολική εμπειρία των επισκεπτών, με σεβασμό στο περιβάλλον και στην πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται, μεταξύ άλλων:

η ανέγερση νέου κτηρίου για το Μουσείο Προϊστορίας Σπηλαίων Μάνης,

η αποκατάσταση, ανακαίνιση και λειτουργική αναβάθμιση των υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων εισόδου, αναψυκτήριου, εργαστηρίων, χώρων υγιεινής και εστιατορίου,

η αναβάθμιση των διαμορφώσεων του περιβάλλοντος χώρου,

η κατασκευή νέων στεγάστρων και ειδικών φερουσών κατασκευών,

η ανάπτυξη σύγχρονων ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων και φωτισμού,

καθώς και ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου βιολογικού καθαρισμού.

Η έναρξη των εργασιών αναμένεται εντός των επόμενων ημερών.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΤΑΔ, κυρία Ηρώ Χατζηγεωργίου, δήλωσε: «Η αποκατάσταση και αναβάθμιση των Σπηλαίων Διρού αποτελεί επένδυση υψηλού συμβολισμού και ουσίας για την πολιτιστική μας κληρονομιά, την τοπική ανάπτυξη και τον ελληνικό τουρισμό. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων, η ΕΤΑΔ διασφαλίζει τη βιώσιμη αξιοποίηση ενός μοναδικού φυσικού και πολιτιστικού μνημείου, αναβαθμίζοντας παράλληλα σημαντικά την εμπειρία των επισκεπτών και τις υποδομές της περιοχής. Εκφράζω τις ευχαριστίες μου στη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου για την σημαντική συμβολή της στη διενέργεια του διαγωνισμού αυτού. Συνεχίζουμε με συνέπεια να υλοποιούμε έργα με ισχυρό αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα, που δημιουργούν αξία για τις τοπικές κοινωνίες και τη χώρα συνολικά».