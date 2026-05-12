Κοκαΐνη και χασίς κατηγορείται πως διακινούσε στη Μύκονο ένας 39χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές του νησιού χθες, Δευτέρα 11/5, το απόγευμα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.
Όπως αναφέρει στη σχετική της ανακοίνωση η Αστυνομία, έπειτα από μεθοδική αστυνομική έρευνα και αξιολόγηση στοιχείων, πραγματοποιήθηκε στοχευμένος έλεγχος στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 39χρονος και ακολούθως έρευνα στην κατοικία του, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, όπου βρέθηκαν μεταξύ άλλων:
- κοκαΐνη βάρους 235,2 γραμμαρίων, μέρος της οποίας σε 21 φιξάκια έτοιμα προς διαμοιρασμό,
- κάνναβη (ακατέργαστη) βάρους 880 γραμμαρίων, μέρος της οποίας σε 12 φιξάκια έτοιμα προς διαμοιρασμό,
- ροζ κοκαΐνη βάρους 7,4 γραμμαρίων, σε 2 φιξάκια έτοιμα προς διαμοιρασμό,
- MDMA βάρους 0,9 γραμμαρίων,
- 6.250 ευρώ,
- 2 κινητά τηλέφωνα και ζυγαριά ακριβείας.
Οι ναρκωτικές ουσίες, τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια, καθώς και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 39χρονος κατασχέθηκαν, ενώ ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.
Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.