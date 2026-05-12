Κοκαΐνη και χασίς κατηγορείται πως διακινούσε στη Μύκονο ένας 39χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές του νησιού χθες, Δευτέρα 11/5, το απόγευμα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Όπως αναφέρει στη σχετική της ανακοίνωση η Αστυνομία, έπειτα από μεθοδική αστυνομική έρευνα και αξιολόγηση στοιχείων, πραγματοποιήθηκε στοχευμένος έλεγχος στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 39χρονος και ακολούθως έρευνα στην κατοικία του, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, όπου βρέθηκαν μεταξύ άλλων:

κοκαΐνη βάρους 235,2 γραμμαρίων, μέρος της οποίας σε 21 φιξάκια έτοιμα προς διαμοιρασμό,

κάνναβη (ακατέργαστη) βάρους 880 γραμμαρίων, μέρος της οποίας σε 12 φιξάκια έτοιμα προς διαμοιρασμό,

ροζ κοκαΐνη βάρους 7,4 γραμμαρίων, σε 2 φιξάκια έτοιμα προς διαμοιρασμό,

MDMA βάρους 0,9 γραμμαρίων,

6.250 ευρώ,

2 κινητά τηλέφωνα και ζυγαριά ακριβείας.

Οι ναρκωτικές ουσίες, τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια, καθώς και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 39χρονος κατασχέθηκαν, ενώ ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.