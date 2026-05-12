Κανείς δεν θέλει να βιώσει την προδοσία σε μια σχέση. Η απιστία παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους φόβους των ανθρώπων και συχνά γεννά ένα επίμονο ερώτημα: ποιοι είναι πιο πιθανό να απατήσουν και γιατί; Στην προσπάθειά μας να προστατευτούμε από έναν τόσο βαθύ συναισθηματικό πόνο, αναζητούμε μοτίβα, ενδείξεις και χαρακτηριστικά που ίσως προδίδουν μια τέτοια συμπεριφορά.

Όμως, η ανάγκη για απαντήσεις μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε επικίνδυνη γενίκευση. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με έναν επαγγελματικό κλάδο που βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο σχετικών ερευνών: τον χώρο της υγείας.

Το 2018, η Ashley Madison, η αμφιλεγόμενη πλατφόρμα γνωριμιών που απευθύνεται σε παντρεμένα ή δεσμευμένα άτομα, πραγματοποίησε έρευνα σε περισσότερους από 1.000 χρήστες της, ζητώντας τους να δηλώσουν το επάγγελμά τους. Τα αποτελέσματα προκάλεσαν αίσθηση: ανάμεσα στις γυναίκες που χρησιμοποιούσαν τον ιστότοπο για εξωσυζυγικές σχέσεις, το πιο συχνά δηλωμένο επάγγελμα ήταν από το χώρο της υγείας, με το 23% να εργάζεται ως γιατρός ή νοσηλεύτρια. Την ίδια στιγμή, το 5% των ανδρών χρηστών προερχόταν επίσης από τον ιατρικό χώρο.

Η Isabella Mise, διευθύντρια επικοινωνίας της Ashley Madison, έδωσε τη δική της εξήγηση για το φαινόμενο: «Ένας συνδυασμός πολλών ωρών πιθανού στρες σε συνδυασμό με μια φυσική αντίδραση στο στρες μπορεί να είναι ο λόγος που αυτές οι γυναίκες στο ιατρικό επάγγελμα αναζητούν μια εξωσυζυγική σχέση».

Οι νοσοκόμες και οι γιατροί στο επίκεντρο των ερευνών

Χρόνια αργότερα, το 2025, μια ακόμη βρετανική υπηρεσία εξωσυζυγικών γνωριμιών, η Illicit Encounters, φάνηκε να ενισχύει αυτή την εικόνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας, οι νοσοκόμες αποτελούσαν το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών χρηστών στον ιστότοπό της.

Παρόλα αυτά, πολλοί αμφισβητούν το πραγματικό βάρος αυτών των συμπερασμάτων. Οι συγκεκριμένες έρευνες βασίζονται αποκλειστικά σε ανθρώπους που επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν ιστοσελίδες εξωσυζυγικών σχέσεων, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικές για όλους τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας.

Το ότι κάποιοι νοσηλευτές ή γιατροί έχουν υπάρξει άπιστοι δεν σημαίνει ότι το επάγγελμα οδηγεί αναπόφευκτα στην απιστία. Για να αποφευχθούν στερεότυπα και παρανοήσεις, τα στοιχεία πρέπει να εξετάζονται με ψυχραιμία και αντικειμενικότητα.

Η πίεση του επαγγέλματος και η επαγγελματική εξουθένωση

Οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης καλούνται καθημερινά να λειτουργήσουν σε εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες. Απρόβλεπτα ωράρια, νυχτερινές βάρδιες, συνεχές άγχος, συναισθηματική φόρτιση και ακραία ψυχική πίεση συνθέτουν μια καθημερινότητα που συχνά οδηγεί σε εξουθένωση.

Μια μελέτη του 2017 που δημοσιεύτηκε στο Journal of Clinical Nursing αξιολόγησε τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης σε φροντιστές οίκων ευγηρίας στη Γαλλία και διαπίστωσε ότι το 40% των συμμετεχόντων αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες burnout.

Η αγχωτική φύση αυτών των επαγγελμάτων έχει συχνά συνδεθεί με αυξημένη πιθανότητα απιστίας.

Σε μελέτη του 2021 που δημοσιεύτηκε στο International Journal of Environmental Research and Public Health και αφορούσε περισσότερους από 360 γιατρούς και νοσηλευτές, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το 21% των συμμετεχόντων είτε βρισκόταν είτε είχε υπάρξει στο παρελθόν σε άπιστη σχέση. Περισσότερο από το 80% αυτών των ατόμων ήταν γιατροί.

Τα ευρήματα που ανέτρεψαν τα στερεότυπα

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η συγκεκριμένη έρευνα κατέρριψε ένα από τα πιο διαδεδομένα στερεότυπα γύρω από την απιστία στον χώρο της υγείας.

Σε αντίθεση με την εικόνα των «άπιστων νοσηλευτριών» που συχνά αναπαράγεται, οι άνδρες συμμετέχοντες εμφανίστηκαν σχεδόν πέντε φορές πιο πιθανό να απατήσουν σε σχέση με τις γυναίκες. Παράλληλα, ήταν πιο πιθανό να έχουν σεξουαλικές επαφές στον χώρο εργασίας ενώ βρίσκονταν σε υπηρεσία.

Οι ώρες εργασίας φάνηκαν επίσης να επηρεάζουν σημαντικά τη συμπεριφορά. Όσοι εργάζονταν σε νυχτερινές βάρδιες στα επείγοντα περιστατικά ήταν σχεδόν 18 φορές πιο πιθανό να είναι άπιστοι στους συντρόφους τους σε σύγκριση με όσους εργάζονταν μερικώς.

Οι ίδιοι οι συμμετέχοντες απέδωσαν τη συμπεριφορά αυτή στις απαιτήσεις της δουλειάς τους: στις πολλές ώρες μακριά από το σπίτι, στην έντονη ψυχολογική πίεση και στην ανάγκη εκτόνωσης του στρες. Παραδέχθηκαν επίσης ότι η φύση του επαγγέλματός τους διευκόλυνε την κάλυψη των απουσιών τους και, κατ’ επέκταση, της απιστίας.

Ωστόσο, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η συσχέτιση δεν σημαίνει αιτιώδη συνάφεια. Ένα επάγγελμα μπορεί να δημιουργεί δύσκολες συνθήκες, όμως η επιλογή της απιστίας παραμένει βαθιά προσωπική υπόθεση.

Τι κρύβεται πραγματικά πίσω από την απιστία;

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι λόγοι που οδηγούν κάποιον στην απιστία είναι πολύ πιο σύνθετοι και συνδέονται κυρίως με την ψυχολογική και συναισθηματική του κατάσταση, όχι απλώς με το επάγγελμά του.

Δυστυχία μέσα στη σχέση

Μελέτη του 2017 που δημοσιεύτηκε στο The Journal of Sex Research διαπίστωσε ότι πολλοί άνθρωποι απατούν επειδή αισθάνονται δυσαρεστημένοι, παραμελημένοι ή συναισθηματικά απομακρυσμένοι από τη βασική τους σχέση. Άλλοι παραδέχθηκαν ότι δεν ήταν πλέον ερωτευμένοι ή ότι είχαν χαμηλό επίπεδο δέσμευσης προς τον σύντροφό τους.

Αντί όμως να αντιμετωπίσουν αυτά τα συναισθήματα μέσα από ειλικρινή επικοινωνία ή να τερματίσουν τη σχέση, στράφηκαν σε μια παράλληλη σχέση για να αποφύγουν τις δύσκολες και ευάλωτες συζητήσεις.

Δυστυχία με τον ίδιο τους τον εαυτό

Η ίδια μελέτη έδειξε επίσης ότι η χαμηλή αυτοεκτίμηση και ο φόβος της απόρριψης μπορούν να ωθήσουν κάποιον στην αναζήτηση εξωσυζυγικών σχέσεων. Ορισμένοι χρησιμοποιούν την προσοχή και την επιβεβαίωση από τρίτους ως τρόπο ενίσχυσης της αυτοεικόνας τους.

Σε κάποιες περιπτώσεις, η απιστία λειτουργεί ακόμη και ως μορφή αυτο-σαμποτάζ. Ένα άτομο μπορεί βαθιά μέσα του να πιστεύει ότι δεν αξίζει την αγάπη ή ότι η ευτυχία δεν προορίζεται για εκείνο, με αποτέλεσμα να απομακρύνει ασυνείδητα τους ανθρώπους που το αγαπούν.

Σκοτεινά χαρακτηριστικά προσωπικότητας

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Sex and Marital Therapy συνέδεσε την απιστία με τον λεγόμενο «σεξουαλικό ναρκισσισμό». Τα άτομα με τέτοια χαρακτηριστικά χρησιμοποιούν το σεξ ως μέσο ενίσχυσης του εγώ τους, επιδεικνύοντας μειωμένη ενσυναίσθηση και αδιαφορία για τα συναισθήματα του συντρόφου τους.

Αυτή η συναισθηματική αποστασιοποίηση μπορεί να τα οδηγήσει στην απιστία χωρίς ουσιαστική σκέψη για τις συνέπειες των πράξεών τους.

Η απιστία δεν είναι θέμα επαγγέλματος

Παρά τις εντυπωσιακές στατιστικές και τα ευρήματα που κατά καιρούς βλέπουν το φως της δημοσιότητας, οι ειδικοί επιμένουν σε ένα βασικό συμπέρασμα: η απιστία δεν καθορίζεται από το επάγγελμα κάποιου.

Ο χώρος της υγείας μπορεί να δημιουργεί συνθήκες έντονου στρες, απομόνωσης και συναισθηματικής πίεσης, όμως αυτά τα στοιχεία από μόνα τους δεν αρκούν για να εξηγήσουν την προδοσία σε μια σχέση.

Στο τέλος της ημέρας, η απιστία φαίνεται να γεννιέται περισσότερο από εσωτερικές συγκρούσεις, ανεκπλήρωτες ανάγκες και δυσκολία ουσιαστικής επικοινωνίας, παρά από το ίδιο το επάγγελμα.

Ίσως, λοιπόν, το πραγματικό ερώτημα να μην είναι ποιοι επαγγελματίες απατούν περισσότερο, αλλά ποιοι άνθρωποι δεν έχουν ακόμη μάθει να χτίζουν σχέσεις με ειλικρίνεια, ευαλωτότητα και συναισθηματική ωριμότητα.