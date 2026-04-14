Μάχη για τη ζωή της δίνει μια γυναίκα που διαγνώστηκε με 3 μορφές καρκίνου, τις οποίες και ανέπτυξε, εξαιτίας της απιστίας του συζύγου της.

Η Eileen McGill Fox για 30 χρόνια ζούσε σε έναν φαινομενικά ευτυχισμένο γάμο, έχοντας αποκτήσει τέσσερα παιδιά από τον σύζυγό της. Εντούτοις, το 2017 ανακάλυψε την αλήθεια με άσχημο τρόπο.

Μόλις ενημερώθηκε για την απιστία του συζύγου της, έκανε εξετάσεις για σύφιλη, γονόρροια και HIV, με τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά.

Ένα χρόνο αργότερα, όμως, κατά τη διάρκεια ενός τυπικού ιατρικού ελέγχου, ανακάλυψε ότι ήταν θετική στον ιό HPV, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στις βασικές εξετάσεις για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα. Δύο μήνες αργότερα διαγνώστηκε με καρκίνο του αιδοίου, ενώ σύντομα ακολούθησε διάγνωση καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και, πέντε χρόνια μετά την αρχική διάγνωση του HPV, καρκίνου του πρωκτού, έγραψε η New York Post.

Η Eileen McGill Fox

Τα τελευταία επτά χρόνια, λοιπόν, υποβάλλεται σε διάφορες θεραπείες, μεταξύ των οποίων μια υστερεκτομή για την αντιμετώπιση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, καθώς και τακτικές και επώδυνες επεμβάσεις με λέιζερ και αφαίρεση δέρματος στον αιδοίο και στον πρωκτικό σωλήνα, με σκοπό την καταστροφή των προκαρκινικών κυττάρων.

«Όταν λέω στους ανθρώπους ότι έχω καρκίνο του πρωκτού, τους λέω: “Είναι αυτό που είναι”. Ας μιλήσουμε για τον κόλπο, τον πρωκτό και τον τράχηλο της μήτρας. Ας ξεφορτωθούμε το στίγμα και τις ειρωνικές εκφράσεις όταν αναφερόμαστε σε αυτά τα θέματα», είπε η Eileen McGill Fox σε δηλώσεις που έκανε.

Επίσης, δήλωσε ότι αν ήξερε στο παρελθόν όσα γνωρίζει σήμερα, δεν θα δίσταζε να κάνει το εμβόλιο για τον HPV, προσθέτοντας: «Αν μπορεί να συμβεί σε μια παντρεμένη 30 χρόνια, τότε μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε».