Η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις είναι ένοχες για «συστηματική σεξουαλική βία σε μεγάλη κλίμακα» κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ και στη διάρκεια της κράτησης των ομήρων στη Γάζα, σύμφωνα με την έκθεση ισραηλινής ερευνητικής επιτροπής που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

«Στο τέλος μιας ανεξάρτητης έρευνας δύο ετών, η Πολιτική Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι σεξουαλικές και βασισμένες στο φύλο βιαιότητες ήταν συστηματικές, σε μεγάλη κλίμακα και συστατικά στοιχεία των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου και των όσων ακολούθησαν τις επιθέσεις αυτές», γράφει η εν λόγω επιτροπή, η οποία δημιουργήθηκε το Νοέμβριο 2023 από μια ισραηλινή νομικό ειδικά για να ερευνήσει τα σεξουαλικά εγκλήματα της Χαμάς.

Αυτή η έκθεση των 300 σελίδων έρχεται να συμπληρώσει άλλες έρευνες, κυρίως του ΟΗΕ ή διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και μαρτυρίες από επιζήσαντες για να τεκμηριώσει την έκταση της σεξουαλικής βίας που ασκήθηκε εκείνη την ημέρα στη διάρκεια της χωρίς προηγούμενο επίθεσης του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς στο Ισραήλ, καθώς και εναντίον ομήρων στη διάρκεια της ομηρείας τους στη λωρίδα της Γάζας.

«Σε πολλά σημεία και σε διαφορετικές φάσεις της επίθεσης, περιλαμβανομένων της απαγωγής, της μεταφοράς και της αιχμαλωσίας (των ομήρων), η Χαμάς και οι σύμμαχοί της προσέφυγαν επανειλημμένα σε τακτικές σεξουαλικών βιαιοτήτων και βασανιστηρίων εναντίον των θυμάτων», επισημαίνεται στην έκθεση.

«Αυτά τα εγκλήματα διακρίνονται από ακραία ωμότητα και βαθύ ανθρώπινο πόνο, που συχνά προκλήθηκαν με τρόπο ώστε να ενταθούν ο τρόμος και η ταπείνωση», προστίθεται στο κείμενο.

Η έκθεση βασίζεται, όπως αναφέρει, σε «εκτεταμένη τεκμηρίωση που περιλαμβάνει κινηματογραφημένες αρχικές μαρτυρίες ανθρώπων που επέζησαν και αυτοπτών μαρτύρων, συνομιλίες, φωτογραφίες, βίντεο, επίσημους φακέλους και άλλες πρωτογενείς πηγές προερχόμενες από τους τόπους των επιθέσεων».

Δεδομένης της φύσης τους, τα έγγραφα αυτά δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό, αλλά μπορούν να τα συμβουλευθούν ειδικοί, εφ’ όσον το ζητήσουν, αναφέρει η επιτροπή.

Οι συντάκτες της έκθεσης λένε πως εξέτασαν «περισσότερες από 10.000 φωτογραφίες και βίντεο από την επίθεση, που αντιπροσωπεύουν συνολικά περισσότερες από 1.800 ώρες ανάλυσης οπτικών μέσων», και πραγματοποίησαν «περισσότερες από 430 συνομιλίες, ακροάσεις ή συναντήσεις […] με επιζώντες, αυτόπτες μάρτυρες, πρώην ομήρους, ειδικούς και μέλη των οικογενειών» των θυμάτων.

Η έρευνα καταλήγει στο «αναντίρρητο» συμπέρασμα ότι «οι σεξουαλικές και βασισμένες στο φύλο βιαιότητες αποτέλεσαν κεντρικό στοιχείο της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου και της κράτησης των ομήρων».

«Τα εγκλήματα αυτά αποτελούν εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και πράξεις γενοκτονίας βάσει του διεθνούς δικαίου», προσθέτει η Πολιτική Επιτροπή.

«Πολυάριθμα θύματα αυτών των εγκλημάτων δεν επέζησαν για να καταθέσουν τη μαρτυρία τους», ενώ «άλλα συνεχίζουν να υπομένουν ένα βαθύ τραύμα», επισημαίνει η επιτροπή, η οποία εκφράζει την ευχή ότι, με τη δουλειά τεκμηρίωσης που έκανε, «ο πόνος που υπέφεραν τα θύματα δεν θα ακυρωθεί ούτε θα σβήσει ούτε θα ξεχασθεί» και ότι η τεκμηρίωση αυτή θα προσφέρει «μια στέρεη βάση για τα γεγονότα, αλλά και νομική» ώστε να διωχθούν οι υπεύθυνοι από τα αρμόδια δικαστήρια