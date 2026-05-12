Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι Αρχές για δύο 28χρονους που έκαναν πεζοπορία στο Λιτόχωρο Πιερίας και χάθηκαν τα ίχνη τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες το σήμα των κινητών τους έχει χαθεί από χθες, Δευτέρα 11/5 όταν η μητέρα τους ενός τον αναζήτησε.

Η γυναίκα επικοινώνησε με την ΕΛ.ΑΣ. και ξεκινήσει έρευνα με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής ενώ oι Αρχές εντόπισαν από τα social media περίπου την περιοχή όπου κινήθηκαν.

«Σε εξέλιξη επιχείρηση ανεύρεσης 2 ανδρών, στην ευρύτερη περιοχή Γκόλνα, στο Λιτόχωρο Πιερίας. Κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες από την Π.Υ. Λιτοχώρου και η Ο.Ο.Ε.Δ. της 2ης ΕΜΑΚ ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ» αναφέρει η Πυροσβεστική.