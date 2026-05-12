Ευχές για ταχεία ανάρρωση και δύναμη εξέφρασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή προς την Τίνα Μεσσαροπούλου και τον Γιώργο Μυλωνάκη, με αφορμή την είδηση ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ πρόκειται να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία για τη συνέχιση της θεραπείας του.

Η παρουσιάστρια μίλησε την Τρίτη 12 Μαΐου στο «Happy Day», επισημαίνοντας ότι όλο αυτό το διάστημα η Τίνα Μεσσαροπούλου δεν έχει φύγει στιγμή από το πλευρό του συζύγου της, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

«Ήταν εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τώρα όμως που ο άντρας της, ο Γιώργος Μυλωνάκης, είναι λίγο καλύτερα και θα δώσει τη δική του μάχη για την αποκατάσταση, η Τίνα μας πρέπει να είναι στο πλευρό του. Τον τελευταίο καιρό, εμείς το ξέρουμε, την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες δέκα μέρες, ήταν κυρίως μέσα μαζί του, προσπαθούσε να τον παρακινήσει για τις επόμενες κορυφές. Αυτό θα κάνει και τώρα, και εμείς της στέλνουμε όλη μας την αγάπη, όλη μας τη θετική ενέργεια, συνεχίζουμε τις προσευχές μας, και η Τίνα μας, ο Γιώργος μας να γυρίσουν νικητές και από αυτή τη μάχη», σημείωσε.

«Τόσο καιρό η Τίνα είχε επιλέξει να κρατηθούν πολύ χαμηλοί τόνοι, να εστιάσει στον άνθρωπό της, στην προσευχή της. Δεν έφυγε ούτε λεπτό από το πλευρό του. Και είμαι πολύ περήφανη για όλη την ομάδα μας που της έδειξαν έμπρακτα την αγάπη και την υποστήριξή τους, ήταν πάντα κάποιος από εμάς στο πλευρό της. Η Τίνα μας δεν έφυγε ούτε λεπτό από τον Ευαγγελισμό και αυτά τα λόγια ευγνωμοσύνης ήθελε να τα μοιραστεί και να τα εκφράσει, γιατί δέχτηκε πολύ μεγάλη αγάπη και από το προσωπικό του νοσοκομείου και από τη διοίκηση και από τους γιατρούς και τους επιστήμονες, αλλά ακόμα και από τους άλλους συγγενείς, με τους οποίους έτσι δημιούργησε και σύναψε σχέσεις εκεί έξω από τη μονάδα εντατικής θεραπείας».

Τέλος , όπως τόνισε η Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Θα λείψουν για όσο χρειαστεί. Τώρα αυτά είναι πράγματα που και δεν τα ξέρουμε και νομίζω ότι και η ίδια ακόμα δεν τα γνωρίζει. Θα γίνει μια εκτίμηση της κατάστασης και από κει και πέρα, ανάλογα. Αν κρίνω από την Τίνα που στην παρακίνηση είναι πολύ καλή, ελπίζω σύντομα να έχουμε καλά νέα και χαμογελάω, γιατί έτσι θέλει και η Τίνα μας. Να είναι δίπλα του με δύναμη. Ο σύζυγός της, ο Γιώργος, όπως είπε, είναι μαχητής και εμείς ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και σύντομα να είναι στις επάλξεις, στην καθημερινότητα, στις υποχρεώσεις τους, στην οικογένειά τους, στα αγόρια τους. Η Τίνα μας μαζί μας, ο Γιώργος στη Βουλή, στη θέση του. Ο καθένας να συνεχίσει τη ζωή του και το πρόγραμμά του σαν όλο αυτό να ‘ναι μια ανάμνηση, ένα κακό όνειρο. Καλή δύναμη, είμαστε μαζί τους».