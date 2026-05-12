Ο Τάσος Δουβίκας υπέγραψε ακόμη μία καθοριστική στιγμή για την Κόμο, η οποία έφυγε με σημαντικό «διπλό» από το Μπεντεγκόντι, επικρατώντας 1-0 της Βερόνα και συνεχίζοντας την εντυπωσιακή της πορεία στη φετινή Serie A, που της επιτρέπει να κοιτάζει ακόμη και προς μια ιστορική έξοδο στο Champions League.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημειώθηκε στο 71ο λεπτό, όταν σε μια γρήγορη και καλοδουλεμένη αντεπίθεση ο Έλληνας επιθετικός κινήθηκε ιδανικά μέσα στην περιοχή και με ψύχραιμο δεξί τελείωμα νίκησε τον τερματοφύλακα της Βερόνα, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Με αυτό το τέρμα, ο 26χρονος διεθνής έφτασε τα 13 γκολ στο πρωτάθλημα και συνολικά τα 16 σε όλες τις διοργανώσεις, σε 42 εμφανίσεις, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική του πορεία μέσα στη σεζόν.

Παράλληλα, η επίδοσή του τον φέρνει σε υψηλές θέσεις στον πίνακα των σκόρερ, καθώς ισοφάρισε τον Μάρκους Τουράμ στη δεύτερη θέση και πλησίασε στα τέσσερα γκολ τον πρώτο σκόρερ της Serie A, Λαουτάρο Μαρτίνες της Ίντερ.

Την ίδια στιγμή, ο Δουβίκας αποτελεί τον πιο παραγωγικό παίκτη της ομάδας του Σεσκ Φάμπρεγκας, αφήνοντας πίσω του τον Νίκο Παζ, με τους δύο να έχουν συνολικά 25 γκολ, στοιχείο που αναδεικνύει τη δυναμική της Κόμο στην επίθεση.

Η φετινή χρονιά εξελίσσεται σε σημείο αναφοράς για τον Έλληνα φορ, ο οποίος έχει προσθέσει και τρία γκολ στο Κύπελλο Ιταλίας, συμβάλλοντας στην πορεία της ομάδας μέχρι τα ημιτελικά απέναντι στην Ίντερ στο Σαν Σίρο. Σε σύγκριση με την περσινή σεζόν, όπου είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής και χαμηλότερη παραγωγικότητα, η φετινή του παρουσία είναι σαφώς πιο ουσιαστική.

Ο ίδιος, μετά τη λήξη του αγώνα, χαρακτήρισε το γκολ ιδιαίτερο, τονίζοντας τη σημασία του για την ιστορική προοπτική της ομάδας και εκφράζοντας την υπερηφάνειά του για την πορεία της Κόμο και τη στήριξη των φιλάθλων. «Αυτό το γκολ είναι διαφορετικό. Το να πετυχαίνεις το γκολ που φέρνει την Κόμο στην Ευρώπη για πρώτη φορά στην ιστορία: Δεν έχω λόγια… Είμαι τόσο περήφανος για αυτήν την ομάδα. Κάναμε κάτι ξεχωριστό. Και στους οπαδούς που ήρθαν στη Βερόνα: αυτό είναι για εσάς! Λοιπόν, σας ευχαριστώ!», έγραψε χαρακτηριστικά ο διεθνής στράικερ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.