Το πρώτο εσωτερικό βλέμμα στο «Leviathan», ένα από τα πιο πρωτοποριακά σουπερ γιοτ των τελευταίων 12 μηνών, αποκαλύπτει ένα σκάφος που διαφοροποιείται πλήρως από τα παραδοσιακά πρότυπα πολυτέλειας. Το γιοτ ανήκει στον μεγιστάνα των βιντεοπαιχνιδιών, Γκέιμπ Νιούελ, και κατασκευάστηκε από το ολλανδικό ναυπηγείο Oceanco, το οποίο έχει επίσης κατασκευάσει τα σκάφη του Τζεφ Μπέζος και του Άρθουρ Μπλανκ, μεταξύ άλλων. Το «Leviathan» παραδόθηκε στα τέλη του περασμένου έτους και από την αρχή ήταν σαφές ότι θα αποτελούσε κάτι εντελώς διαφορετικό στον κόσμο των υπερπολυτελών σκαφών.

Το σκάφος σχεδιάστηκε με επίκεντρο τη λειτουργικότητα χωρίς επιτήδευση, τη συνεργασία του πληρώματος και την ευημερία όσων βρίσκονται πάνω σε αυτό, απομακρυνόμενο από την παραδοσιακή έννοια της χλιδής και υιοθετώντας μία περισσότερο πρακτική φιλοσοφία. Το «Leviathan», μήκους 111 μέτρων, παραγγέλθηκε περίπου το 2020 για λογαριασμό του Γκέιμπ Νιούελ, συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της Valve, γνωστού και ως GabeN. Η σχέση του ιδιοκτήτη με το ναυπηγείο φαίνεται ιδιαίτερα στενή, καθώς ο Νιούελ απέκτησε πέρυσι και το ίδιο το ναυπηγείο, όπως αναφέρει το Forbes.

Το «Leviathan» αποτελεί τη νεότερη προσθήκη στον συνεχώς αναπτυσσόμενο στόλο σκαφών του Νιούελ, τα περισσότερα από τα οποία έχουν σχεδιαστεί για έρευνα και εξερεύνηση. Είναι το μεγαλύτερο σκάφος του στόλου, αν και δεν είναι το πρώτο που κατασκευάστηκε από την Oceanco, καθώς η εταιρεία είχε προηγουμένως αποκτήσει το πολυτελές γιοτ «Tranquility» και το μετέτρεψε σε ένα ανθεκτικό υποστηρικτικό σκάφος με το όνομα «Draak».

Παρότι μπορεί να συνοδεύεται από βοηθητικό γιοτ, το ίδιο το «Leviathan» είναι ένα εξαιρετικά ικανό σκάφος, σχεδιασμένο ως ένας συνδυασμός υπερσύγχρονου ιδιωτικού γιοτ, επιστημονικής ερευνητικής πλατφόρμας και βάσης επιχειρήσεων μεγάλων αποστάσεων. Αντί να αφιερώσει χώρους στην υπερβολική πολυτέλεια ή αποκλειστικά στην ψυχαγωγία, το σκάφος διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο καταδυτικό κέντρο, εργαστήριο, ιατρικές εγκαταστάσεις εντός του πλοίου, καθώς και δυνατότητες παραγωγής μέσω εργαστηρίου τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Η ασυνήθιστη αυτή διαμόρφωση συνδέεται άμεσα με την ερευνητική θαλάσσια πρωτοβουλία «Inkfish» του Γκέιμπ Νιούελ, έναν οργανισμό που επικεντρώνεται στην ωκεανογραφική εξερεύνηση και την επιστημονική πρόσβαση. Με αυτόν τον τρόπο, το «Leviathan» δεν λειτουργεί μόνο ως ιδιωτικό καταφύγιο, αλλά και ως πλατφόρμα προσανατολισμένη σε αποστολές, με δυνατότητα συμβολής στην έρευνα των βαθιών θαλασσών.

Το σούπερ γιοτ ξεχωρίζει επίσης για το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξης. Κατασκευασμένο πάνω σε πλατφόρμα diesel-electric με υποστήριξη ισχυρού συστήματος μπαταριών, το «Leviathan» σχεδιάστηκε ώστε να λειτουργεί αθόρυβα κατά τη διάρκεια της νύχτας, να βελτιώνει την αποδοτικότητα καυσίμων και να μειώνει τη μηχανική φθορά. Το καινοτόμο αυτό σύστημα πρόωσης επέτρεψε παράλληλα τη μεταφορά των μηχανοστασίων, απελευθερώνοντας χώρους που παραδοσιακά καταλαμβάνονταν στην πρύμνη και χρησιμοποιούνται πλέον για τη φιλοξενία επισκεπτών.

Το έργο αποτελεί αποτέλεσμα στενής συνεργασίας μεταξύ της Oceanco, της Mark Berryman Design, της Lateral Naval Architects και της MARIN, με κοινό στόχο τη μέγιστη δυνατή ησυχία και άνεση στο εσωτερικό του σκάφους. Χάρη σε προηγμένα συστήματα σταθεροποίησης και εκτεταμένες δοκιμές που αφορούσαν τους κραδασμούς, την ακουστική και την αποδοτικότητα της γάστρας, το «Leviathan» επιτυγχάνει επίπεδα άνεσης που παραπέμπουν περισσότερο στην αεροδιαστημική μηχανική ή τη φιλοξενία πολυτελείας παρά στη ναυπηγική βιομηχανία.

Εξίσου αξιοσημείωτη είναι και η φιλοσοφία πίσω από την κατασκευή του. Η άμεση συμμετοχή του Γκέιμπ Νιούελ επικεντρώθηκε στην ευκολία συντήρησης και στη μακροχρόνια λειτουργικότητα του σκάφους. Αυτό μεταφράζεται σε χαρακτηριστικά όπως ειδική εξωτερική βαφή που μειώνει τον χρόνο καθαρισμού, κιγκλιδώματα που απαιτούν ελάχιστο γυάλισμα και ανθεκτικά εσωτερικά υλικά σχεδιασμένα για πραγματική χρήση και όχι αποκλειστικά για επίδειξη.

Παράλληλα, το «Leviathan» δεν διαθέτει κατάστρωμα από teak, ένα από τα πλέον χρονοβόρα και απαιτητικά στοιχεία στη συντήρηση ενός γιοτ. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Oceanco, Marcel Onkenhout, «αυτό που κάνει το Leviathan τόσο μοναδικό είναι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήθηκε. Από την αρχή γνωρίζαμε ότι τίποτα δεν θα γινόταν με τον παραδοσιακό τρόπο. Γίναμε μέρος της ομάδας μαζί με τον Γκέιμπ και όλους όσοι θα λειτουργούσαν τελικά το γιοτ. Αυτό το επίπεδο συνεργασίας είναι που διαφοροποιεί το Leviathan από οτιδήποτε έχουμε κατασκευάσει στο παρελθόν. Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για την ανάπτυξή του και πλέον μπορούμε να πούμε ότι είναι το πιο άνετο γιοτ που έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και παραδοθεί ποτέ από την Oceanco».

Η εμφάνιση του «Leviathan» ενδέχεται να σηματοδοτεί μία ευρύτερη αλλαγή τάσης μεταξύ των μεγαλύτερων ιδιοκτητών γιοτ στον κόσμο. Καθώς οι συζητήσεις γύρω από τη βιωσιμότητα, την εξερεύνηση και την κληρονομιά εξελίσσονται, τα γιοτ που σχεδιάζονται αποκλειστικά ως σύμβολα καταναλωτισμού ίσως αρχίσουν σταδιακά να υποχωρούν. Παρότι το «Leviathan» παραμένει αναμφισβήτητα ένα σούπερ γιοτ, η ριζοσπαστική του προσέγγιση θα μπορούσε να προαναγγέλλει μία νέα εποχή για ολόκληρη τη βιομηχανία.