Έξι μέλη της κυβέρνησης του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ αναμένεται να του ζητήσουν να αποχωρήσει, αναφέρει η εφημερίδα Telegraph λίγο πριν την έναρξη συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου σήμερα.

Επικαλούμενη πηγές από το υπουργικό συμβούλιο η Telegraph αναφέρει ότι πρόκειται για την υπουργό Εσωτερικών Σαμπάνα Μάχμουντ, τον υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι, τον υπουργό Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ, την υπουργό Πολιτισμού Λίσα Νάντι, την υπουργό Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ και τον υπουργό Υγείας Γουές Στρίτινγκ.

Η υφυπουργός της βρετανικής κυβέρνησης Μιάτα Φανμπουλέχ υπέβαλε την παραίτησή της για να ωθήσει τον Κιρ Στάρμερ να εγκαταλείψει την πρωθυπουργία. Ομως ο βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι «θέλει να συνεχίσει να κυβερνά».

Είναι το πρώτο μέλος της βρετανικής κυβέρνησης που παραιτείται στην παρούσα κυβερνητική κρίση.

«Σας παρακαλώ να πράξετε ό,τι απαιτείται για την χώρα και για το κόμμα και να ορίσετε χρονοδιάγραμμα για μία συντεταγμένη μετάβαση ώστε μία νέα ομάδα να μπορέσει να προχωρήσει στις αλλαγές που έχουμε υποσχεθεί για την χώρα», δηλώνει στην επιστολή παραίτησής της που αναρτήθηκε στο Χ η Μιάτα Φανμπουλέχ.

Ωστόσο, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε προς τα μέλη της κυβέρνησης που συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Ντάουνινγκ Στριτ ότι «θέλει να συνεχίσει να κυβερνά», σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης.

«Η χώρα αναμένει από εμάς να συνεχίσουμε να κυβερνάμε. Αυτό κάνω εγώ και αυτό πρέπει να κάνουμε ως υπουργικό συμβούλιο», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ.

Ο Στάρμερ, που βρίσκεται στην πρωθυπουργία λιγότερα από δύο χρόνια, τόνισε χθες Δευτέρα σε ομιλία του ότι θα παραμείνει στη Ντάουνινγκ Στριτ για να ολοκληρώσει το έργο του, παρά το γεγονός ότι πολλά μέλη των Εργατικών στράφηκαν εναντίον του μετά την ηχηρή ήττα του κόμματος στις τοπικές εκλογές την προηγούμενη εβδομάδα.

Βρετανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εξάλλου ότι κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησής του, μεταξύ των οποίων η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μάχμουντ και η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, είπαν στον Στάρμερ ότι θα πρέπει να ορίσει την ημερομηνία της αποχώρησής του.

Σχεδόν 80 βουλευτές των Εργατικών, που ανήκουν σε διάφορες πτέρυγες του κόμματος, έχουν απευθύνει αντίστοιχη έκκληση στον Βρετανό πρωθυπουργό.

Σήμερα ο υπουργός Διακυβερνητικών Σχέσεων Ντάρεν Τζόουνς δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Times Radio ότι ο Στάρμερ συμβουλεύεται τους συναδέλφους του, σημειώνοντας ότι εναπόκειται στον ίδιο τον Βρετανό πρωθυπουργό να λάβει μια απόφαση.

Στη διάρκεια κρίσιμης ομιλίας του χθες ο Στάρμερ προσπάθησε να καθησυχάσει τους Βρετανούς και το κόμμα του, αν και δεν φάνηκε να το πετυχαίνει.

«Γνωρίζω ότι οι άνθρωποι είναι αγανακτισμένοι από την κατάσταση της Βρετανίας. Αγανακτισμένοι από την πολιτική και κάποιοι είναι αγανακτισμένοι με εμένα», τόνισε. «Γνωρίζω ότι κάποιοι με αμφισβητούν και γνωρίζω ότι πρέπει να τους αποδείξω ότι έχουν άδικο. Και θα το κάνω».

Ο Στάρμερ εκτίμησε ότι η χώρα δεν θα συγχωρήσει ποτέ το Εργατικό Κόμμα, αν ξεκινήσει μια διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του, μόλις δύο χρόνια αφού πέτυχαν μία από τις μεγαλύτερες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες στη σύγχρονη βρετανική ιστορία στις βουλευτικές εκλογές του 2024.

Τέσσερις βοηθοί υπουργών αποχώρησαν από τη θέση τους χθες, ζητώντας την απομάκρυνση του Στάρμερ.

Μεταξύ αυτών η Μέλανι Γουόρντ, βοηθός του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ντέιβιντ Λάμι. «Είναι ξεκάθαρο ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει πια την εμπιστοσύνη του κοινού», έγραψε στο Χ, ζητώντας την αποχώρηση του Στάρμερ και «μια γρήγορη διαδικασία» για τον ορισμό του διαδόχου του.

Εξάλλου, μετά την ομιλία Στάρμερ, η βουλευτής των Εργατικών Κάθριν Γουέστ, η οποία το Σαββατοκύριακο απείλησε ότι θα προχωρήσει σε διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του Βρετανού πρωθυπουργού, ζήτησε από τους βουλευτές του Εργατικού Κόμματος να στηρίξουν την ιδέα του ορισμού χρονοδιαγράμματος για την αποχώρησή του.

«Άκουσα την ομιλία του πρωθυπουργού σήμερα το πρωί. Χαιρετίζω την ανανεωμένη ενέργεια και τις ιδέες. Ωστόσο, κατέληξα με λύπη στο συμπέρασμα ότι η πρωινή ομιλία ήταν πολύ λίγη, πολύ αργά», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

«Τώρα καλύτερο για το κόμμα και τη χώρα είναι μια ομαλή μετάβαση. Με το παρόν πληροφορώ το Νο. 10 ότι συγκεντρώνω ονόματα βουλευτών του Εργατικού Κόμματος που θα ζητήσουν από τον πρωθυπουργό να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την εκλογή νέου ηγέτη τον Σεπτέμβριο», υπογράμμισε η Γουέστ.

«Αυτό που κάνουμε δεν λειτουργεί»

Μετά την άφιξή του στη Ντάουνινγκ Στριτ, τον Ιούλιο του 2024, ο Στάρμερ δεν έχει πείσει πραγματικά τους Βρετανούς, λαμβάνοντας μέτρα που θεωρήθηκαν κατά της κοινωνίας, αυστηροποιώντας τη μεταναστευτική πολιτική — κάτι που απογοήτευσε τους ψηφοφόρους των Εργατικών– και αδυνατώντας να ανατάξει την οικονομία, ζήτημα που είχε αναγάγει σε προτεραιότητά του.

Εξάλλου έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τις αναγκαστικές αποχωρήσεις υπουργών της κυβέρνησής του και το σκάνδαλο του διορισμού του Πίτερ Μάντελεσον στη θέση του Βρετανού πρεσβευτή στις ΗΠΑ παρά τις στενές του σχέσεις με τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν.

Η απόδοσή του στη διεθνή σκηνή απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν ή σε σχέση με την Ουκρανία έχουν προκαλέσει θετικές αντιδράσεις διεθνώς, αλλά δεν αρκούν για να αντισταθμίσουν τα προβλήματα της εσωτερικής πολιτικής.

Η δυσαρέσκεια μεταξύ των Εργατικών εντάθηκε εξάλλου μετά τις τοπικές εκλογές της Πέμπτης στις οποίες το κόμμα έχασε έδαφος από το ακροδεξιό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, ακόμη και στα προπύργιά τους στη βόρεια Αγγλία και την Ουαλία. Την ίδια ώρα οι Πράσινοι, που βρίσκονται πιο αριστερά από τους Εργατικούς, αφαίρεσαν ψήφους από το κόμμα στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με τους κανόνες του Εργατικού Κόμματος, οποιοσδήποτε αμφισβητήσει την ηγεσία του αρχηγού του κόμματος χρειάζεται την υποστήριξη 81 βουλευτών (το 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας) για να τον ανατρέψει.

Ήδη τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης βρίθουν φημολογίας, σύμφωνα με την οποία η πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ ή ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ μπορεί να αποπειραθούν να ανατρέψουν τον Στάρμερ.

Σε ομιλία της χθες η Ρέινερ αναφέρθηκε μόνο εμμέσως στην πολιτική κατάσταση της Βρετανίας, σχολιάζοντας ότι «αυτό που κάνουμε δεν λειτουργεί και πρέπει να αλλάξει».

Ένας άλλος πιθανός υποψήφιος να διαδεχθεί τον Στάρμερ στην ηγεσία του κόμματος, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ, η πιο δημοφιλής προσωπικότητα των Εργατικών σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δεν μπορεί προς το παρόν να θέσει υποψηφιότητα καθώς δεν είναι βουλευτής.

Κανείς από τους τρεις δεν έχει ζητήσει δημοσίως την αποχώρηση του Στάρμερ.

Ο Στάρμερ είναι ο τέταρτος πρωθυπουργός της Βρετανίας τα τελευταία πέντε χρόνια.