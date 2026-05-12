Νέα σενάρια από το εξωτερικό επαναφέρουν στο προσκήνιο το μέλλον του Λιβάι Γκαρσία και δεν αποκλείουν την επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ φέρεται να μην βρίσκεται στα βασικά πλάνα της Σπαρτάκ Μόσχας και, σύμφωνα με αναφορές, εξετάζεται το ενδεχόμενο αποχώρησής του, με τον παίκτη να συνδέεται εκ νέου με τον Παναθηναϊκό, ενώ πλέον στο «παιχνίδι» μπαίνει και ο Ολυμπιακός.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα «Transferfeed», η οποία συχνά παρουσιάζει μεταγραφικά σενάρια, τόσο οι «πράσινοι» όσο και οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν την περίπτωσή του, την ώρα που η ρωσική ομάδα εμφανίζεται ανοιχτή σε πρόταση, εφόσον ικανοποιηθεί οικονομικά.

Υπενθυμίζεται ότι η Σπαρτάκ είχε επενδύσει το ποσό των 18,5 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτησή του από την ΑΕΚ τον περασμένο Ιανουάριο, χωρίς όμως οι εμφανίσεις του να ανταποκριθούν πλήρως στις προσδοκίες.

Ο 28χρονος επιθετικός, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, δεν θα έβλεπε αρνητικά μια επιστροφή στην Ελλάδα, όπου είχε αφήσει ισχυρό αποτύπωμα με τη φανέλα της ΑΕΚ.