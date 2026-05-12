Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Βάλτερ Ματσάρι ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα, αυτή τη φορά με στόχο να αναλάβει τον Ηρακλή και να ηγηθεί του νέου του εγχειρήματος.

Ο 65χρονος Ιταλός τεχνικός είχε βρεθεί το προηγούμενο διάστημα στη Θεσσαλονίκη, εξετάζοντας σοβαρά την προοπτική συνεργασίας με τον «Γηραιό», μετά την πρόταση του μεγαλομετόχου Παναγιώτη Μονεμβασιώτη ενόψει της επιστροφής της ομάδας στη Super League.

Παρότι η αρχική επαφή είχε αφήσει θετικές εντυπώσεις, η συμφωνία τότε δεν προχώρησε, καθώς υπήρξαν διαφωνίες σε ζητήματα εγγυήσεων που τέθηκαν από την πλευρά του Ματσάρι κατά τη μεταγραφική περίοδο.

Πλέον, όμως, το σκηνικό φαίνεται να αλλάζει. Ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει ότι ο έμπειρος προπονητής αναμένεται εκ νέου στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη (12/5), με στόχο νέα συνάντηση με τη διοίκηση του Ηρακλή και πιθανή οριστικοποίηση της συμφωνίας, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά.