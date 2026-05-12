Ο θρύλος του NBA αποκάλυψε σε podcast πως έβαλε τέλος σε σοβαρή σχέση, όταν είδε για πρώτη φορά την σύντροφό του χωρίς μακιγιάζ.

Ο Πολ Πιρς, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του NBA, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά όχι για τα κατορθώματά του στα παρκέ, αλλά για μια προσωπική εξομολόγηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Ο άλλοτε σταρ των Μπόστον Σέλτικς, γνωστός και ως «The Truth», με 19 σεζόν στο NBA, 10 συμμετοχές σε All-Star Game, πρωτάθλημα το 2008 και θέση στους 75 κορυφαίους παίκτες στην ιστορία της λίγκας, αποκάλυψε σε vidcast ένα περιστατικό από την προσωπική του ζωή που συζητήθηκε έντονα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, όπου η συζήτηση επικεντρώθηκε περισσότερο στις σχέσεις και όχι στην καριέρα του, ο Πιρς μίλησε για μια πρώην σύντροφό του, με την οποία, όπως ανέφερε, σκεφτόταν σοβαρά ακόμα και το ενδεχόμενο γάμου.

Ωστόσο, όπως παραδέχθηκε, δεν την είχε δει ποτέ χωρίς μακιγιάζ. Όταν ένα πρωινό εκείνη είχε διανυκτερεύσει στο σπίτι του και την αντίκρισε χωρίς ίχνος make-up, η αντίδρασή του ήταν άμεση και ακραία.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως εκείνη την ίδια ημέρα αποφάσισε να τερματίσει τη σχέση τους και δεν της ξαναμίλησε ποτέ, υποστηρίζοντας πως ένιωσε έντονη απογοήτευση από την εικόνα που αντίκρισε.

«Ξύπνησα ένα πρωινό και ξαφνικά λέω ΟΠΑ. Με πρόδωσες, δε γίνεται να είσαι έτσι. Είναι σαν να μου λες ψέματα, σαν να με απατάς…»

Η συγκεκριμένη δήλωση προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα social media και έντονο σχολιασμό, με πολλούς να χαρακτηρίζουν τα λεγόμενά του ακραία και προσβλητικά, ενώ άλλοι το αντιμετώπισαν ως ακόμη μία προκλητική τοποθέτηση από τον πρώην NBAer, ο οποίος δεν αποφεύγει ποτέ τις έντονες ατάκες.