Για τη φωτογραφία που δείχνει έναν άνδρα και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή και κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο μίλησε, μεταξύ άλλων, το πρωί της Τρίτης 12/5 ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Ξεκαθαρίζοντας για ακόμη μία φορά ότι δεν είναι αυτός και πως η εν λόγω εικόνα δημιουργήθηκε μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης, ο υπουργός τόνισε ότι η σύζυγός του Ευγενία Μανωλίδου από την πρώτη στιγμή κατάλαβε πως πρόκειται για ψέμα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό» ο Άδωνις Γεωργιάδης εστίασε στην ανάγκη να μην πιστεύουμε εύκολα όσα βλέπουμε στο διαδίκτυο και παράλληλα επέκρινε την τοξικότητα στην πολιτική ζωή. Επίσης απηύθυνε κάλεσμα σε όσους θέλουν να τον κρίνουν να εστιάσουν στο έργο και τις πράξεις του.

«Θέλω να βρω τον πρώτο που ανήρτησε τη φωτογραφία», είπε και δήλωσε ότι σήμερα θα υποβάλλει μήνυση κατά αγνώστων.

Σκοπός του, δήλωσε, είναι να βρεθεί ο πρώτος που ανήρτησε την ψεύτικη φωτογραφία με το φιλί σε μια γυναίκα «γιατί το έκανε πολύ κακόβουλα και ήξερε ότι θα μου έκανε ζημιά».

«Πήραν τη φωτογραφία του Τσέχου, την πέρασαν από AI, την έκαναν να μοιάζει με μένα, έβαλαν ψεύτικη αράχνη για να μου κάνουν ζημιά. Εγώ, όμως, αντιδρώ πολύ γρήγορα και πιστεύω πως το ότι κινήθηκα γρήγορα έπαιξε ρόλο για να διαλευκανθεί η κατάσταση», τόνισε.

«Πλέον αυτό που βλέπεις πρέπει να σκεφτείς αν είναι αληθινό ή όχι», είπε υπουργός Υγείας και επεσήμανε: «Δεν σας κρύβω ότι με εντυπωσίασε το πόσο εύκολα ο κόσμος πίστεψε – εγώ είμαι πρόσωπο που είμαι αναγνωρίσιμος – ότι θα πήγαινα σε μια ταβέρνα και θα χαριεντιζόμουν με μια γυναίκα. Σκέφτομαι πώς μπορείς να πιστέψεις κάτι τέτοιο; Κάπου να βάζουμε το μυαλό να δουλεύει. Το άλλο που με εντυπωσίασε ήταν η τρομακτική τοξικότητα καθώς το διαδίκτυο αποκαλύπτει ένα πρόσωπο της κοινωνίας που στις διαπροσωπικές σχέσεις το κρύβουμε».

Σε ανάρτησή του νωρίτερα σήμερα, ο κ. Γεωργιάδης δημοσίευσε τη φωτογραφία και έγραψε: «Πήραν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μιας ελληνικής εφημερίδας “Το Παρασκήνιο” αλλοιωμένο και ψεύτικο. Το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου. Πώς λέγεται όλο αυτό;».

«Μην πιστεύετε απολύτως τίποτε εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο.

Πάντως το μίσος τους εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Δεν λυγίζω, συνεχίζω να κάνω τη δουλειά μου», συμπλήρωσε.