Σε κλίμα έντασης συνεχίστηκε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας η δίκη για το e-mail gate των αποδήμων, με τους τέσσερις κατηγορούμενους να ανταλλάσσουν ευθύνες για τη διακίνηση του επίμαχου αρχείου λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024.

Στο εδώλιο βρίσκονται η πρώην ευρωβουλευτής της ΝΔ Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο πρώην γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Θεοδωρόπουλος και ο τότε Οργανωτικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων της ΝΔ, Μένιος Κορομηλάς.

Οι κατηγορίες αφορούν, κατά περίπτωση, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και παράβαση της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα.

«Δεν χάκαρα το υπουργείο»

Η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, στην απολογία της, υποστήριξε ότι πίστευε πως το αρχείο που έλαβε ήταν νόμιμο και προερχόταν από κομματικές λίστες με μέλη και φίλους της ΝΔ, όχι από εκλογικούς καταλόγους.

«Έκανα ένα λάθος και το πλήρωσα. Εμπιστεύτηκα τον λάθος άνθρωπο. Δεν ήξερα ότι ήταν παράνομο το αρχείο», ανέφερε.

Η πρώην ευρωβουλευτής τόνισε ακόμη: «Δεν χάκαρα το υπουργείο. Τα πήρα από τον γενικό γραμματέα Αποδήμων μετά από επικοινωνία με το κόμμα μου».

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η ένταση ανέβηκε όταν απευθύνθηκε στον Νίκο Θεοδωρόπουλο λέγοντάς του: «Αρκετά έχεις πει!».

«Ούτε πρόσβαση είχα, ούτε έστειλα αρχείο»

Ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.

Όπως είπε, παραιτήθηκε «για την εκτόνωση του κλίματος», ενώ υποστήριξε ότι πληροφορήθηκε την υπόθεση από τα μέσα ενημέρωσης.

«Ούτε πρόσβαση είχα, ούτε κατέβασα κανένα αρχείο, ούτε έστειλα», ανέφερε στην απολογία του.

Ο Κορομηλάς «έδειξε» Σταυριανουδάκη

Αντίθετη εικόνα έδωσε ο Μένιος Κορομηλάς, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ενήργησε κατόπιν εντολής του τότε γενικού γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών.

«Μου είπε: “Θα σου στείλει ένας δικός μου ένα αρχείο, προώθησέ το στον κ. Θεοδωρόπουλο”», ανέφερε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν άνοιξε ποτέ το αρχείο και ότι δεν κατάλαβε το περιεχόμενό του, καθώς εκείνη την περίοδο είχε έντονο φόρτο εργασίας.

Όταν η πρόεδρος παρατήρησε ότι ένας «μέσος συνετός άνθρωπος» θα το είχε ελέγξει, ο κατηγορούμενος απάντησε: «Το μυαλό μου ήταν πουρές εκείνη την ημέρα».

«Δεν θυσιάστηκα απλά, κανιβαλίστηκα»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν στην απολογία του ο Νίκος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος παραδέχθηκε ότι έστειλε το αρχείο στην Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, υποστηρίζοντας όμως ότι πίστευε πως μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για ενημέρωση των αποδήμων σχετικά με την επιστολική ψήφο.

Ο ίδιος ανέφερε ότι δέχθηκε πιέσεις να μην αποκαλύψει τον ρόλο του Μένιου Κορομηλά.

«Δεν θυσιάστηκα απλά, κανιβαλίστηκα», είπε, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του «Ιφιγένεια εν Αυλίδι».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Κορομηλάς «προστατεύει άλλους ανθρώπους», αμφισβητώντας την εκδοχή του για την προέλευση του αρχείου.

Συνεχίζεται στις 16 Ιουνίου

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα έντασης, με τους κατηγορούμενους να δίνουν διαφορετικές εκδοχές για τη διαδρομή του αρχείου και το ποιος είχε τελικά την ευθύνη για τη διαρροή.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 16 Ιουνίου, οπότε αναμένεται η πρόταση της εισαγγελέως της έδρας.