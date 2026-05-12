Υπάρχουν ταξίδια που τα σχεδιάζεις και άλλα που σε εκπλήσσουν. Το Futuroscope, στη Γαλλία, ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία, καθώς πρόκειται για ένα θεματικό πάρκο που δεν βασίζεται στη νοσταλγία ή τους γνώριμους ήρωες, αλλά στο μέλλον.

Και κάπως έτσι, σχεδόν αθόρυβα, κατάφερε να ξεπεράσει γίγαντες όπως η Disneyland και τα Universal Studios, κατακτώντας την κορυφή των βραβείων Travellers’ Choice του Tripadvisor.

Κρυμμένο στη γαλλική ύπαιθρο, κοντά στο Chasseneuil-du-Poitou, το πάρκο απλώνεται σε μια έκταση 600 στρεμμάτων και μοιάζει περισσότερο με σκηνικό επιστημονικής φαντασίας παρά με παραδοσιακό λούνα παρκ.

Εδώ δεν θα βρείτε κλασικά τρενάκια σε κάθε γωνία, αλλά γιγαντιαίες αρχιτεκτονικές κατασκευές που φιλοξενούν κινηματογραφικές εμπειρίες 4D, εμβυθιστικά περιβάλλοντα και διαδραστικά εκθέματα που δοκιμάζουν τα όρια της αντίληψής σας.

Η καρδιά του Futuroscope χτυπά στους προσομοιωτές του

Στο «Tornado Chasers», η μεγαλύτερη εσωτερική οθόνη LED στον κόσμο σας καταπίνει κυριολεκτικά, ενώ άνεμος, νερό και δονήσεις δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι βρίσκεστε στο μάτι μιας καταιγίδας. Λίγο πιο πέρα, στο «Dances with Robots», γιγαντιαίοι ρομποτικοί βραχίονες σας εκτοξεύουν στον αέρα σε μια χορογραφημένη εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στην αδρεναλίνη και την απόλυτη απογείωση.

Και όμως, το πάρκο δεν αγνοεί εντελώς την παραδοσιακή συγκίνηση. Το «Objectif Mars» φέρνει την πρώτη -και εντυπωσιακή- εκδοχή τρενάκι, μετατρέποντας τον επισκέπτη σε δόκιμο αστροναύτη, ενώ το «Mission Bermudes», μια από τις νεότερες προσθήκες, συνδυάζει νερό, τεχνολογία και αφήγηση σε μια εμπειρία που μοιάζει να αλλάζει κάθε φορά.

Όπως αναφέρει το Time Out, καθώς πέφτει το σκοτάδι, το σκηνικό μεταμορφώνεται. Το νυχτερινό σόου, με στοιχεία εμπνευσμένα από το Cirque du Soleil, είναι ένα υπερθέαμα νερού, φωτός και ήχου: ολογράμματα που αιωρούνται σε τοίχους νερού, λέιζερ που σκίζουν τον ουρανό και πυροτεχνήματα που δίνουν το απόλυτο φινάλε σε μια ήδη υπερφορτωμένη αισθητηριακά ημέρα.

Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που το Futuroscope ξεχωρίζει. Δεν προσπαθεί να σας κάνει να ξαναζήσετε το παρελθόν, αλλά σας προσκαλεί να φανταστείτε το μέλλον.