Το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό θέτει σαφείς κανόνες για την οργάνωση και την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα, με κεντρικό στόχο έναν πιο ποιοτικό, βιώσιμο και ισορροπημένο τουρισμό, όπως ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση δίνει έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, στις ανάγκες των νησιών, στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, αλλά και στη στροφή της τουριστικής ανάπτυξης προς μη κορεσμένες περιοχές, όπου υπάρχουν περιθώρια νέων επενδύσεων με όρους βιωσιμότητας.

Για πρώτη φορά, η ελληνική επικράτεια κατηγοριοποιείται σε πέντε διακριτές περιοχές, με βάση την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τα ειδικά καθεστώτα προστασίας. Στις περιοχές που δέχονται ήδη έντονη πίεση προβλέπεται αυξημένη προστασία, ενώ σε περιοχές με δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης προβλέπονται κανόνες και κίνητρα για επενδύσεις που σέβονται τον τόπο και το περιβάλλον.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τα νησιά, καθώς προβλέπεται ρύθμιση για τον μέγιστο αριθμό κλινών, ανάλογα με το μέγεθός τους. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η φέρουσα ικανότητα κάθε νησιού και να αποφευχθούν φαινόμενα υπερσυγκέντρωσης και υπερδόμησης.

Παράλληλα, για την παράκτια ζώνη προβλέπεται καθεστώς πλήρους προστασίας στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή, όπου θα επιτρέπονται μόνο έργα κοινής ωφέλειας. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η προστασία των ακτών και περιορίζεται η άναρχη ανάπτυξη σε ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές.

Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης ειδικές πρόνοιες για το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών, τους προστατευόμενους παραδοσιακούς και εγκαταλελειμμένους οικισμούς, καθώς και για αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και ιστορικούς τόπους.

Με το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, επιχειρείται η μετάβαση σε ένα μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης με κανόνες, σαφείς προϋποθέσεις και σεβασμό στις δυνατότητες κάθε περιοχής, ώστε ο ελληνικός τουρισμός να παραμείνει ανταγωνιστικός, προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών.