Σκάφος που μετέφερε 37 παράτυπους μετανάστες ναυάγησε ανοικτά της νήσου Πανκόρ, στη δυτική ακτή της Μαλαισίας, ανακοίνωσαν οι αρχές, κάνοντας λόγο για 14 αγνοούμενους.

Η υπηρεσία για την επιβολή του νόμου της θάλασσας της Μαλαισίας (MMEA) στην πολιτεία Πέρακ ανέφερε ότι ειδοποιήθηκε νωρίς τη Δευτέρα για το συμβάν από αλιέα, που βρήκε επιζώντες στη θάλασσα.

Οι μετανάστες εκτιμάται πως πήγαιναν στη Μαλαισία από την Ινδονησία.

«Οι πρώτες έρευνες (…) αποκάλυψαν ότι ο συνολικός αριθμός των μεταναστών πάνω στο σκάφος ανερχόταν σε 37. Ως τώρα, έχουν διασωθεί 23 θύματα», σημείωσε ο Μοχαμάντ Σούκρι Χοτόμπ, ο διευθυντής της MMEA, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας που δημοσιοποιήθηκε αργά χθες.

«Οι πληροφορίες συνεχίζονται για τον εντοπισμό» των αγνοουμένων, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως η υπηρεσία έχει αναπτύξει πλοία, ελικόπτερο και αεροσκάφη εναέριας επιτήρησης.

Κατά τα πρώτα στοιχεία, οι μετανάστες είχαν αναχωρήσει «από την Κισάραν, στην Ινδονησία, την 9η Μαΐου» και κατευθύνονταν προς «διάφορους προορισμούς στη Μαλαισία», ιδίως «στην Πενάνγκ, στην Τεραγκάνου, στη Σελάγκορ και στην Κουάλα Λουμπούρ», ανέφερε.

Οι διασωθέντες παραδόθηκαν από την υπηρεσία στην αστυνομία.

Η Μαλαισία φιλοξενεί και συνεχίζει να προσελκύει εκατομμύρια μετανάστες από φτωχές περιοχές της Ασίας, πολλοί από τους οποίους δεν έχουν έγγραφα. Πάνε στη χώρα για να εργαστούν σε τομείς όπως οι κατασκευές και η γεωργία.

Όμως οι συνθήκες των ταξιδιών των μεταναστών στη θάλασσα, που πιστεύεται ότι οργανώνονται από κυκλώματα διακινητών, είναι επικίνδυνες και συχνά καταλήγουν σε τραγωδίες. Τον Νοέμβριο του 2025, 36 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους όταν ανατράπηκε το πλεούμενο στο οποίο επέβαιναν κοντά στην Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία.