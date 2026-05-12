Με πολύ θετικά λόγια απευθύνθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Michael McGrath, Επίτροπος αρμόδιος για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου.

Από το Μέγαρο Μαξίμου όπου έγινε δεκτός από τον πρωθυπουργό είπε:

«Θα ήθελα να επισημάνω την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στον τομέα του κράτους δικαίου, καθώς και τη σημαντική πρόοδο που έχετε σημειώσει τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω ότι, χωρίς αμφιβολία, οι μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί και το περιβάλλον κράτους δικαίου εδώ στην Ελλάδα σας έχουν βοηθήσει να αναπτύξετε και να ενισχύσετε την οικονομία, και πιστεύω, χωρίς αμφιβολία, ότι αναγνωρίζεται πλέον όλο και περισσότερο ότι η βεβαιότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις επενδύουν, αναπτύσσονται και δημιουργούν θέσεις εργασίας», τόνισε, ο Ευρωπαίος Επίτροπος.