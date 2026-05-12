Η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από «200 drones» στη διάρκεια της περασμένης νύχτας εναντίον της Ουκρανίας μετά την εκπνοή της ισχύος της κατάπαυσης του πυρός τριών ημερών, δήλωσε σήμερα, Τρίτη 12/5 ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Στη διάρκεια της νύχτας, πάνω από 200 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα επίθεσης εξαπολύθηκαν εναντίον της Ουκρανίας», σημείωσε σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «επέλεξε να τερματίσει την εν μέρει σιγή (των όπλων), η οποία είχε διαρκέσει κάποιες μέρες».

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με Ουκρανό τοπικό αξιωματούχο, από ρωσικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν την ώρα που εξέπνευσε μια τριήμερη κατάπαυση του πυρός, την παραβίαση της οποίας από το άλλο μέρος κατήγγειλαν και οι δύο πλευρές των εμπολέμων.

«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, τέσσερις τραυματίστηκαν. Ο εχθρός επιτέθηκε πάνω από 20 φορές σε πέντε περιοχές της περιφέρειας με drones, πυροβολικό και αεροπορικούς βομβαρδισμούς», έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ντνιπροπετρόφσκ, στην ανατολική Ουκρανία, Ολεξάντρ Γκάνζα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σπίτια, ένα κτίριο εννέα ορόφων και οχήματα υπέστησαν ζημιές.

Στο Κίεβο, για πρώτη φορά από τις 8 Μαΐου, οι αρχές εξέδωσαν νωρίς σήμερα το πρωί αεροπορικό συναγερμό λόγω απειλής από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Συντρίμμια από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπεσαν σε κτίριο 16 ορόφων στην περιοχή Ομπολόνσκι, προκαλώντας πυρκαγιά, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του επίσης στο Telegram.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Μίκολα Καλάσνικ κατήγγειλε επιθέσεις σε περιφερειακή κλίμακα κατά «κτιρίων κατοικιών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», από τις οποίες δεν προκλήθηκαν θύματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε γύρω στα 30 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μετά την εκπνοή της ισχύος της κατάπαυσης του πυρός που είχε ανακοινώσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του ότι κατέρριψε 27 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας. Από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 07:00 σήμερα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), «27 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας» πάνω από τις ρωσικές περιφέρειες του Μπέλγκοροντ, του Βορονέζ και του Ροστόφ, στο νότιο τμήμα της Ρωσίας, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Οι Ρώσοι και Ουκρανοί αλληλοκατηγορούνται ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός από το Σάββατο ως τη Δευτέρα που είχε ανακοινώσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Το σαββατοκύριακο, η Ουκρανία κατηγόρησε κυρίως τη Ρωσία για επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στο ανατολικό και το νότιο τμήμα της ουκρανικής επικράτειας, και η Ρωσία κατηγόρησε το Κίεβο ότι επιτέθηκε στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία.

«Διαπιστώσαμε επίσης ότι η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να δώσει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο. Δυστυχώς, προετοιμάζει νέες επιθέσεις», δήλωσε χθες, Δευτέρα, το βράδυ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.