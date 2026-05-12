Ένα από τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός στα playoffs είναι η περιορισμένη παραγωγικότητα στο σκοράρισμα. Η ομάδα του Πειραιά έχει πετύχει μόλις τέσσερα γκολ σε ισάριθμες αγωνιστικές, αριθμός που αποτυπώνει ξεκάθαρα τη δυσκολία της στο επιθετικό κομμάτι. Δύο από αυτά ήρθαν απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, με σκόρερ τους Ροντινέι και Μαρτίνς, ενώ τα άλλα δύο σημειώθηκαν κόντρα στον ΠΑΟΚ, με τον Ελ Κααμπί στην Τούμπα και ξανά τον Ροντινέι στο Καραϊσκάκη. Το γεγονός ότι ο Βραζιλιάνος έχει πετύχει τα μισά από τα γκολ της ομάδας του Πειραιά στη διαδικασία αυτή δείχνει ξεκάθαρα πως υπάρχει πρόβλημα στην αποτελεσματικότητα της επίθεσης.

Η χαμηλή συγκομιδή επηρεάζει άμεσα και τα αποτελέσματα, καθώς ο Ολυμπιακός δέχεται γκολ σχεδόν σε κάθε παιχνίδι – με μοναδική εξαίρεση το ματς απέναντι στον Παναθηναϊκό – γεγονός που καθιστά αναγκαία μια πιο παραγωγική επιθετική λειτουργία για να έρθουν οι νίκες που απαιτούνται.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την εικόνα παίζει και η κατάσταση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός επιθετικός αποτελεί τον βασικό φορ των «ερυθρόλευκων» τα τελευταία τρία χρόνια και δικαίως έχει κερδίσει αυτόν τον ρόλο. Παρά το γεγονός ότι οι αριθμοί του παραμένουν αξιόλογοι και συνεχίζει να διανύει μία σεζόν με καλά στατιστικά, η αγωνιστική του εικόνα δείχνει πως δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Αυτό φαίνεται τόσο στις κινήσεις του μέσα στο γήπεδο όσο και στις επιλογές του στην τελική προσπάθεια.

Στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, τόσο στην Τούμπα όσο και στο Καραϊσκάκη, αλλά και απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ο Ελ Κααμπί έχασε σημαντικές ευκαιρίες που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσαν να είχαν μετατραπεί εύκολα σε γκολ. Ειδικά στο εντός έδρας ματς με τον ΠΑΟΚ, είχε δύο καθαρές ευκαιρίες τετ α τετ χωρίς να καταφέρει να σκοράρει.

Εμφανής ο εκνευρισμός του Ελ Κααμπί

Η αστοχία αυτή φαίνεται πως έχει επηρεάσει και την ψυχολογία του ποδοσφαιριστή. Ο εκνευρισμός του ήταν εμφανής κατά την αλλαγή του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, όταν αποχωρώντας για τον πάγκο και δίνοντας τη θέση του στον Ταρέμι, αντέδρασε έντονα κλωτσώντας αντικείμενο που βρέθηκε μπροστά του. Παρόμοια ήταν και η στάση του στα αποδυτήρια, όπου δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του, κυρίως για τη δική του απόδοση και τις χαμένες ευκαιρίες.

Από την πλευρά του προπονητή, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δεν υπάρχει ζήτημα εμπιστοσύνης, όπως φυσικά ούτε και από τη διοίκηση, η οποία φρόντισε να του προσφέρει νέο συμβόλαιο με αναπροσαρμογή αποδοχών. Ωστόσο, είναι γνωστό πως οι επιθετικοί ζουν μέσα από τα γκολ και όταν χάνουν τέτοιες φάσεις, αυτό επηρεάζει αναπόφευκτα την αυτοπεποίθησή τους. Ο Ελ Κααμπί δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση.

Είναι χαρακτηριστικό πως μετά την επιστροφή του από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ο Μαροκινός αγωνίστηκε σε 16 αναμετρήσεις: τέσσερις στην Ευρώπη, όπου δεν κατάφερε να σκοράρει, και δώδεκα στο πρωτάθλημα, όπου σημείωσε έξι γκολ. Ένα απέναντι στον Βόλο αμέσως μετά την επιστροφή του, δύο κόντρα σε Πανσερραϊκό και ΟΦΗ, αντίστοιχα, και ακόμη ένα στην Τούμπα, στην ήττα με 3-1 από τον ΠΑΟΚ.