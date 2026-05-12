Τρία και πλέον χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, οι εξελίξεις στο μέτωπο, οι οικονομικές πιέσεις και οι διεθνείς διπλωματικές ισορροπίες φαίνεται να διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο στη σύγκρουση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε το Σάββατο 9 Μαΐου ότι ο πόλεμος ίσως «πλησιάζει στο τέλος του», πυροδοτώντας συζητήσεις γύρω από τα πιθανά κίνητρα και τις συνθήκες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια νέα φάση των εξελίξεων.

Τι οδηγεί τη Μόσχα σε μια πιο συμβιβαστική ρητορική τη δεδομένη χρονική στιγμή;

1. Η Ρωσία χάνει τη δυναμική της στο πεδίο της μάχης

Μετά την αποτυχημένη ουκρανική αντεπίθεση το καλοκαίρι του 2023, η Μόσχα κατέλαβε σταδιακά ουκρανικά εδάφη. Παρότι οι ρωσικές επιθέσεις ήταν αργές, εξαντλητικές και με μεγάλο κόστος σε απώλειες, είχαν δημιουργήσει την αίσθηση ότι η Ουκρανία έχανε αργά αλλά αναπόφευκτα. Όμως αυτό έχει αλλάξει.

Η ανακατάληψη του Κουπιάνσκ από την Ουκρανία τον Δεκέμβριο -το οποίο η Μόσχα ισχυριζόταν ότι είχε καταλάβει έναν μήνα νωρίτερα- αιφνιδίασε ακόμα και δυτικούς στρατιωτικούς αναλυτές. Μια συμφωνία που απέτρεψε τους εισβολείς από τη χρήση του δορυφορικού διαδικτύου Starlink τον Φεβρουάριο, καθώς και ο περιορισμός του Telegram από τη Ρωσία, που επίσης χρησιμοποιούνταν ευρέως για επικοινωνία, βοήθησαν την Ουκρανία να ανακτήσει περίπου 100 τετραγωνικά μίλια εδάφους στην περιοχή της Ζαπορίζια.

Τον Απρίλιο, σύμφωνα με το «Institute for the Study of War», η Ρωσία έχασε τον έλεγχο 45 τετραγωνικών μιλίων ουκρανικού εδάφους. Ήταν η πρώτη φορά που η Ρωσία υπέστη καθαρή απώλεια εδάφους από τον Αύγουστο του 2024 (τον μήνα της αιφνιδιαστικής ουκρανικής επίθεσης στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας), και ήρθε μετά από αμελητέα ρωσικά κέρδη τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Μια αργή νίκη της Μόσχας δεν φαίνεται πλέον βέβαιη.

2. Οι ρωσικές απώλειες μπορεί να ξεπερνούν τις νέες στρατολογήσεις

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι τους τελευταίους πέντε μήνες σκοτώνει ή τραυματίζει περισσότερους Ρώσους στρατιώτες από όσους στρατολογούνται. Αν και τα στοιχεία είναι δύσκολο να επαληθευτούν, η Ουκρανία βασίζει τις εκτιμήσεις της σε βίντεο από το πεδίο της μάχης. Υποστήριξε ότι ο στρατός της σκότωσε ή τραυμάτισε περίπου 35.000 Ρώσους στρατιώτες τον μήνα, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, κυρίως μέσω επιθέσεων με drones.

Τα επίπεδα ρωσικής στρατολόγησης, εντωμεταξύ, έχουν μειωθεί σε περίπου 800 έως 1.000 άτομα την ημέρα το 2026 (24.000 έως 30.000 τον μήνα), σύμφωνα με τον οικονομολόγο, Γιάνις Κλούγκε, βάσει ανάλυσης περιφερειακών προϋπολογισμών. Αυτό συνάδει με δηλώσεις του πρώην προέδρου, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, επικεφαλής της ρωσικής επιτροπής στρατολόγησης, ο οποίος δήλωσε ότι «περισσότεροι από 80.000» κατατάχθηκαν το πρώτο τρίμηνο.

Δεν υπάρχει επίσης άμεση ένδειξη ότι ο Πούτιν έχει τη διάθεση να προχωρήσει σε δεύτερη δημόσια επιστράτευση, μετά την κοινωνική αναταραχή που προκάλεσε η πρώτη τον Σεπτέμβριο του 2022.

3. Οι επιθέσεις σε διυλιστήρια εκθέτουν τη Ρωσία σε πιθανή πτώση των τιμών πετρελαίου

Η ρωσική οικονομία αντιμετώπιζε δυσκολίες στις αρχές του 2026, αλλά η ξαφνική αύξηση των τιμών πετρελαίου που προκλήθηκε από την επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν οδήγησε σε ανάκαμψη. Τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου, κρίσιμα για το ρωσικό ταμείο, έφτασαν τα 19 δισ. δολάρια τον Μάρτιο, από 9,8 δισ. τον Φεβρουάριο – το υψηλότερο μηνιαίο επίπεδο από το φθινόπωρο του 2023, σύμφωνα με τη Σχολή Οικονομικών του Κιέβου.

Ωστόσο, πρόσφατες επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς με πυραύλους και drones από την Ουκρανία σε ρωσικούς τερματικούς σταθμούς εξαγωγής πετρελαίου στο Πριμόρσκ και στο Ουστ-Λούγκα στη Βαλτική -δύο από τα 14 διυλιστήρια ή τερματικούς σταθμούς που η Ουκρανία λέει ότι έπληξε τον Απρίλιο- έχουν μειώσει σημαντικά τους όγκους εξαγωγών. Οι ημερήσιες εξαγωγές έπεσαν από 5,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε 3,5 εκατομμύρια, σύμφωνα με τον Σεργκέι Βακουλένκο του Carnegie Foundation.

Προς το παρόν, οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου υπερκαλύπτουν τη μείωση των εξαγωγών, κατέληξε ο Βακουλένκο. Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει γρήγορα αν οι ΗΠΑ και το Ιράν καταλήξουν σε συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και οι τιμές πετρελαίου καταρρεύσουν.

4. Η Ουκρανία εξελίσσεται σε υπερδύναμη πυραύλων και drones

Αρχικά, μετά τη ρωσική εισβολή, η Ουκρανία εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από δυτικό στρατιωτικό εξοπλισμό και εκπαίδευση. Κάποτε, το Κίεβο είχε επενδύσει μεγάλες ελπίδες στα δυτικά μαχητικά F-16 για να πετύχει μια ανατροπή – και στα αμερικανικά συστήματα αεράμυνας Patriot για την προστασία του εναέριου χώρου του.

Σταδιακά έγινε σαφές ότι τα δυτικά αποθέματα εξαντλούνταν, ωθώντας την Ουκρανία να επενδύσει περισσότερο στη δική της τεχνογνωσία και στον δικό της εξοπλισμό. Η επιτυχία φάνηκε στις βαθιές επιθέσεις κατά ρωσικών πετρελαϊκών υποδομών – συμπεριλαμβανομένων τριών επιθέσεων με drones μέσα στο τελευταίο δεκαπενθήμερο σε διυλιστήριο στην Περμ, 930 μίλια από το μέτωπο.

Η άφιξη φθηνών συστημάτων αναχαίτισης στο μέτωπο στις αρχές της άνοιξης έδωσε νέα ελπίδα στην Ουκρανία ότι μπορεί να εξουδετερώνει όλα τα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα εκτός από τα ταχύτερα, καθώς τα αποθέματα πυραύλων Patriot μειώνονται. Η Ουκρανία δήλωσε ότι τα συστήματα αναχαίτισής της, συμπεριλαμβανομένου του Sting της Wild Hornets, κατέρριψαν 33.000 drones τον Μάρτιο, διπλάσιο αριθμό από τον προηγούμενο μήνα. Έχει ήδη αρχίσει να εξάγει την τεχνολογία αυτή στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χώρες που δέχτηκαν επιθέσεις από το Ιράν την άνοιξη.

Η Ρωσία φοβήθηκε ακόμα και το ενδεχόμενο η Ουκρανία να στοχεύσει την παρέλαση νίκης στην Κόκκινη Πλατεία το Σαββατοκύριακο, γεγονός που οδήγησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να εκδώσει διάταγμα ότι θα επέτρεπε τη διεξαγωγή της εκδήλωσης.

5. Ο Πούτιν ίσως ελπίζει να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον του Λευκού Οίκου

Η βασική προσπάθεια της Ρωσίας εδώ και καιρό είναι διπλωματική. Ο Πούτιν ελπίζει ότι μπορεί να πείσει τον Τραμπ να εξαναγκάσει τον Ζελένσκι να παραχωρήσει το υπόλοιπο του Ντονέτσκ, ώστε να αντισταθμίσει τη στασιμότητα στο μέτωπο. Αυτή ήταν η πρόταση που έκανε ο Πούτιν στη σύνοδο της Αλάσκας τον Αύγουστο και, παρότι οι ΗΠΑ την εξέτασαν, ο Τραμπ δεν την επέβαλε στην Ουκρανία.

Παρά τα σχόλια του Πούτιν το Σαββατοκύριακο και την πρόταση ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον πρώην Γερμανό καγκελάριο, Γκέρχαρντ Σρέντερ, ως διαμεσολαβητή, δεν υπάρχει ένδειξη ότι οι μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ρωσίας έχουν μετριαστεί, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian. Την περασμένη εβδομάδα, ο Γιούρι Ουσάκοφ, βασικός σύμβουλος του Κρεμλίνου, δήλωσε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες δεν μπορούν να ξεκινήσουν μέχρι η Ουκρανία να αποσυρθεί από ολόκληρο το Ντονέτσκ.

Ο Τραμπ έχει αποσπαστεί από την κρίση με το Ιράν, αλλά ο Πούτιν ίσως ελπίζει να επαναπροσεγγίσει τον Λευκό Οίκο με νέα ρητορική, έστω και μόνο σε επίπεδο εντυπώσεων.