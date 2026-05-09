Την πιο λιτή στρατιωτική παρέλαση της Ημέρας της Νίκης των τελευταίων ετών πραγματοποιεί σήμερα η Ρωσία, για λόγους ασφαλείας στη σκιά του πολέμου με την Ουκρανία, που διανύει πλέον το πέμπτο έτος του.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στη διάρκεια ομιλίας του στην Κόκκινη Πλατεία δήλωσε ότι ο ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει στην Ουκρανία «επιθετικές» δυνάμεις που υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ: «Το μεγάλο επίτευγμα της νικηφόρας γενιάς (κατά του Αδόλφου Χίτλερ) αποτελεί σήμερα έμπνευση για τους στρατιώτες που διεξάγουν την ειδική στρατιωτική επιχείρηση (στην Ουκρανία). Βρίσκονται αντιμέτωποι με μια επιθετική δύναμη που είναι οπλισμένη και υποστηρίζεται από το σύνολο του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Πούτιν.

Η παρέλαση της 9ης Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία αποτελεί την πιο σημαντική εθνική εορτή της Ρωσίας, ημέρα αφιερωμένη στη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας και στη μνήμη των 27 εκατομμυρίων Σοβιετικών πολιτών – μεταξύ αυτών και πολλών Ουκρανών – που έχασαν τη ζωή τους.

Όπλα όπως ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος Yars, το νέο πυρηνικό υποβρύχιο Arkhangelsk, το όπλο λέιζερ Peresvet, το μαχητικό Sukhoi Su-57, το σύστημα πυραύλων εδάφους-αέρος S-500 και μια σειρά από drones και πυροβολικό παρουσιάστηκαν σε γιγαντοοθόνες στην Κόκκινη Πλατεία και στην κρατική τηλεόραση.

Στρατιώτες και ναύτες, ορισμένοι εκ των οποίων έχουν υπηρετήσει στην Ουκρανία, παρέλασαν και επευφημούσαν ενώ ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, παρακολουθούσε καθισμένος δίπλα σε Ρώσους βετεράνους, στη σκιά του Μαυσωλείου του Λένιν.

Μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν πτήσεις πάνω από τους πύργους του Κρεμλίνου, ενώ ο Πούτιν κατέθεσε λουλούδια στον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη.