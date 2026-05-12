Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν μετά τις 10:00 το πρωί της Τρίτης 12/5 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ διμοιρίες της αστυνομίας και τα ΜΑΤ μπήκαν μέσα στο ΑΠΘ, όπως καταγράφεται σε βίντεο.

Αντιεξουσιαστές έκαναν έφοδο σε σχολές του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη, κρατώντας ρόπαλα και πετώντας καπνογόνα, σημειώνει το rthess.gr.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για επίθεση σε φοιτητές μέλη αριστερών κινήσεων στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών, με τον απολογισμό μέχρι στιγμής να είναι πέντε τραυματίες.