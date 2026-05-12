Για περίπου έναν χρόνο, από τον Απρίλιο του 2025 και την ένοπλη ληστεία στην τράπεζα της Κατοχής Μεσολογγίου, προετοιμάζονταν στο «ελληνικό FBI» για το επόμενο χτύπημα της συμμορίας που έκανε την επανεμφάνισή της το πρωί της Δευτέρας 11/5 στην Κάτω Τιθορέα.

Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, οι αστυνομικοί συνέλεγαν μεθοδικά στοιχεία -βίντεο και μαρτυρίες- ενώ παράλληλα είχαν ενεργοποιήσει το πληροφοριακό τους δίκτυο, ενώ υπήρχαν ενδείξεις για εμπλοκή και ατόμων που κινούνται στις παρυφές του αντιεξουσιαστικού χώρου. Επομένως όταν χθες είδαν τις κινήσεις των δραστών κατάλαβαν ότι έχουν να κάνουν με τα άτομα που για περίπου ένα χρόνο προσπαθούσαν να χαρτογραφήσουν.

Κατά πληροφορίες κανένας από τους 8 προσαχθέντες δεν έχει αξιοσημείωτο ποινικό παρελθόν, ενώ οι τρεις απ’ αυτούς προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και μάλιστα από την περιοχή της Πάτρας που τα τελευταία χρόνια έχει πολύ ενεργές ομάδες.

Στο όχημα που ακινητοποιήθηκε μετά από καταδίωξη, εντοπίστηκαν 5 άτομα (4 άνδρες και μία γυναίκα ηλικίας όλοι τους μέχρι 33 ετών) και βαρύς οπλισμός: πολεμικό τυφέκιο Kalashnikov, υποπολυβόλο Scorpion, τέσσερα πιστόλια και τέσσερις χειροβομβίδες.

Στις κατ’ οίκον έρευνες που ακολούθησαν των συλλήψεων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από την ΕΛΑΣ, γεμιστήρες, πυροκροτητές κι αρκετά φυσίγγια στα σπίτια τους.

Οι άλλοι τρεις που βρίσκονται στα χέρια του «ελληνικού FBI» έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και φέρονται ως υποστηρικτικός βραχίονας της εγκληματικής ομάδας.