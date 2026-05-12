Σοβαρό ατύχημα είχε παίκτης του ελληνικού «Survivor» στον Άγιο Δομίνικο, σε θαλάσσια περιοχή κοντά στο νησί Σαόνα, όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα του ριάλιτι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο διαγωνιζόμενος έκανε κατάδυση με ψαροντούφεκο, εκτός αγωνίσματος και εκτός γυρίσματος, όταν χτυπήθηκε από την προπέλα σκάφους. Ο παίκτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξιό αστράγαλο.

Η μητέρα του παίκτη μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου ανέφερε: «Είχε πάει με τον συμπαίκτη του για ψαροντούφεκο. Πήγε ένα σκάφος, υπήρχε και σημαδούρα και τα πάντα, και τον χτύπησε. Το αριστερό του πόδι κάτω από το γόνατο ακρωτηριάστηκε και το άλλο στον αστράγαλο έχει πολύ σοβαρά θέματα και θέλει χειρουργεία. Προς το παρόν παλεύουμε για τη ζωή μας. Πάει καλά, δόξα τω Θεώ. Επειδή είναι πολύ δυνατός, αλλά προς το παρόν κοιτάμε αυτό το κομμάτι», είπε η μητέρα του παίκτη.