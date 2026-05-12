Ο τουρίστας που εθεάθη να πετά βαριά πέτρα σε απειλούμενη με εξαφάνιση φώκια, φέρεται να δήλωσε αλαζονικά ότι δεν τον ένοιαζε αν καλούσαν την αστυνομία, επειδή είναι πλούσιος, λίγο πριν ένας εξοργισμένος ντόπιος τον ξυλοκοπήσει και τον ρίξει στο έδαφος.

Ο 37χρονος παραθεριστής ξυλοκοπήθηκε σε παραλία στη Χαβάη, λίγο αφότου καταγράφηκε σε βίντεο να πετάει πέτρες στη Λάνι, μια αγαπητή φώκια που έγινε σύμβολο της ανάκαμψης του Μάουι μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Λαχάινα, όπως αναφέρει η New York Post.

«Του είπαμε ότι καλέσαμε την αστυνομία, και εκείνος είπε κάτι σαν “δεν με νοιάζει. Βάλτε μου πρόστιμο, είμαι πλούσιος“», δήλωσε στο KHON 2 η Κέιλι Σνίτσερ, η οποία κατέγραψε το βίντεο στις 5 Μαΐου, αναφερόμενη στον άνδρα που πετούσε τις πέτρες και ο οποίος δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.

«Το είπε αυτό και συνέχισε να περπατάει», είπε η Κέιλι Σνίτσερ, ενώ ένα άλλο βίντεο δείχνει έναν εξοργισμένο, γυμνόστηθο άνδρα να τον ρίχνει κάτω και να του καταφέρνει αλλεπάλληλες γροθιές.

Αντιμέτωπος με βαρύ πρόστιμο και φυλάκιση ο τουρίστας για την επίθεση σε φώκια μοναχό

Ο τουρίστας κρατήθηκε για ανάκριση, αλλά δεν έχει ταυτοποιηθεί, καθώς δεν του έχουν ακόμη απαγγελθεί κατηγορίες για κάποιο αδίκημα, σύμφωνα με το τμήμα φυσικών πόρων της Χαβάης. Ωστόσο, η παρενόχληση, ο τραυματισμός ή η θανάτωση φώκιας Monachus-Monachus, είδους που απειλείται σοβαρά με εξαφάνιση, απαγορεύεται από τον νόμο. Αν του απαγγελθούν κατηγορίες, ο άνδρας θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πρόστιμο 50.000 δολαρίων και πιθανή ποινή φυλάκισης για παραβίαση του νόμου προστασίας θαλάσσιων θηλαστικών.

Στο μεταξύ, ο άνδρας που πήρε τον νόμο στα χέρια του επαινέθηκε με επιστολή αναγνώρισης από τοπικό αξιωματούχο. «Κάποιοι από εμάς είδαμε περιβαλλοντικούς ακτιβιστές, όπως μου αρέσει να τους αποκαλώ, να παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, δείχνοντας τι μπορεί να συμβεί όταν κάποιος τα βάζει με τη γη μας ή με τα ζώα μας», έγραψε ο πολιτειακός γερουσιαστής Μπρέντον Άουα.

«Ο δικηγόρος μας θέλει να ξεκαθαρίσει ότι δεν επικροτούμε τη βία, ωστόσο ετοιμάσαμε μια επιστολή αναγνώρισης για τον κύριο “Πρέσβη του Aloha”», πρόσθεσε.

Η επίθεση του τουρίστα στη Λάνι προκάλεσε ιδιαίτερη οργή, καθώς η φώκια είχε εξελιχθεί σε σύμβολο της ανάκαμψης του Μάουι μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που ισοπέδωσαν τη Λαχάινα.

«Από την επιστροφή της Λάνι στη Λαχάινα μετά τις πυρκαγιές του 2023, μέλη της ομάδας του δημάρχου αλλά και κάτοικοι την παρακολουθούν και τη φροντίζουν με μεγάλη αγάπη», ανέφερε η κομητεία Maui σε ανάρτησή της στο Instagram.