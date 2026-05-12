Νομοσχέδιο το οποίο σχετίζεται με το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και τη ρύθμιση θαλάσσιων ζωνών, συμπεριλαμβανομένων της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) φέρεται να συζητείται στην Τουρκία σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού και διεθνούς Τύπου.

Όπως όμως επισημαίνει η ανταποκρίτρια του ERTnews από την Κωνσταντινούπολη, Ελβίρα Κρίθαρη, δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση από την Άγκυρα, ενώ το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών αποφεύγει να τοποθετηθεί.

Το εν λόγω θέμα φέρεται να ήρθε αρχικά στη δημοσιότητα μέσω του πρακτορείου Bloomberg την προηγούμενη Πέμπτη, ενώ στη συνέχεια η εφημερίδα Milliyet το ανέδειξε το Σαββατοκύριακο, παρουσιάζοντάς το ως αποκλειστικό ρεπορτάζ με επιπλέον λεπτομέρειες.

Το υπό συζήτηση πλαίσιο, σύμφωνα με το ERTnews εντάσσεται στη λογική του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», το οποίο προβάλλει η Τουρκία για την ενίσχυση των διεκδικήσεών της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Τούρκοι αναλυτές υπογραμμίζουν πως στόχος είναι η θεσμική ρύθμιση ζητημάτων που παραμένουν ανοιχτά εδώ και δεκαετίες, καθώς ο τελευταίος σχετικός τουρκικός νόμος για θαλάσσιες οριοθετήσεις χρονολογείται περίπου 44 χρόνια πριν και αφορούσε αποκλειστικά τα χωρικά ύδατα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες που διακινούνται στον Τύπο, το νομοσχέδιο θα μπορούσε να ενισχύει τον ρόλο του προέδρου της Τουρκίας στη χάραξη θαλάσσιων ζωνών ειδικού καθεστώτος. Παράλληλα, αναφέρονται σενάρια για καθορισμό χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στη Μαύρη Θάλασσα, στα 12 στην Ανατολική Μεσόγειο και στα 6 στο Αιγαίο, με το επιχείρημα της αποτροπής επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων πέραν των 6 μιλίων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης έως τα 12 ναυτικά μίλια. Στο πλαίσιο αυτό, αναλυτές που επικαλούνται τα τουρκικά μέσα εκτιμούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να μεταβάλει σημαντικά τις ισορροπίες στο Αιγαίο, με αναφορές για κατανομή που θα έδινε περίπου 72% της θαλάσσιας περιοχής στην Ελλάδα και 8,5% στην Τουρκία, σε περίπτωση ελληνικής επέκτασης.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για πληροφορίες που παραμένουν σε επίπεδο δημοσιογραφικών διαρροών, χωρίς επίσημη θεσμική επιβεβαίωση από την τουρκική κυβέρνηση.