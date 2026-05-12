Η επιστροφή των Metallica στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στην Τουρκία, με τουρκικά ΜΜΕ να διερωτώνται γιατί το παγκοσμίως γνωστό heavy metal συγκρότημα δεν συμπεριέλαβε την Κωνσταντινούπολη στην περιοδεία του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, βασικός λόγος φαίνεται να είναι το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος διοργάνωσης συναυλιών στην Τουρκία σε σύγκριση με την Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται, ο διοργανωτής Τζενγκιζχάν Γελντάν, που είχε συμμετάσχει στη διοργάνωση της τελευταίας συναυλίας των Metallica στην Κωνσταντινούπολη, υποστήριξε ότι υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στις δύο χώρες όσον αφορά τα έξοδα μεγάλων μουσικών παραγωγών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος ανέφερε πως στην Τουρκία τα ενοίκια των σταδίων, τα τελωνειακά έξοδα και οι φορολογικές επιβαρύνσεις αυξάνουν σημαντικά το συνολικό κόστος μιας διοργάνωσης.

Τα τουρκικά ΜΜΕ σημειώνουν επίσης ότι, σύμφωνα με τον Τζενγκιζχάν Γελντάν, στην Ελλάδα το κόστος ενοικίασης του σταδίου για τη συναυλία ανήλθε περίπου στις 75 χιλιάδες ευρώ, ενώ στην Τουρκία το αντίστοιχο ποσό φτάνει περίπου τις 600 χιλιάδες ευρώ. Όπως αναφέρει η halktv στην Ελλάδα δεν επιβάλλονται πρόσθετες τελωνειακές χρεώσεις στα φορτηγά που μεταφέρουν τον εξοπλισμό της διοργάνωσης, ενώ στην Τουρκία το κόστος για κάθε όχημα διαμορφώνεται περίπου στα 3.750 ευρώ.