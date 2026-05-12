Είναι μία από τις ωραιότερες πόλεις της Ολλανδίας και η αγαπημένη κυρίως της νεολαίας. Ο λόγος για την Ουτρέχτη που είναι γνωστή και ως φοιτητούπολη και μάλιστα, το πανεπιστήμιό της που ιδρύθηκε το 1636, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο για την ποιότητα των σπουδών του.

Η Ουτρέχτη έχει έντονη ζωή και σημαντικά αξιοθέατα για να δείτε από κοντά, ενώ η ατμοσφαιρική αρχιτεκτονική της θα σας μαγέψει. Το μεσαιωνικό κέντρο της πόλης είναι αρκετά μικρό και μπορείτε να το εξερευνήσετε με τα πόδια, ανακαλύπτοντας τα ενδιαφέροντα μουσεία. Τα βασικά κανάλια που διασχίζουν την Ουτρέχτη είναι το Oudegracht (παλιό κανάλι) και το Nieuwegracht (νέο κανάλι) και είναι εξίσου εντυπωσιακά.

Μπορείτε να εξερευνήσετε την πόλη με μια 45λεπτη βόλτα με καραβάκι και να καθίσετε σε ένα από τα εστιατόρια ή τις καφετέριες, που έχουν τραπεζάκια δίπλα στο κανάλι Oudegracht. Αξίζει, επίσης, να επισκεφθείτε τον Καθεδρικό Πύργο της Ουτρέχτης, τον ψηλότερο στην Ολλανδία με 112,5 μέτρα ύψος. Μία επίσκεψη είναι απαραίτητη και στο μουσείο της πόλης το οποίο στεγάζεται σε ένα πρώην μεσαιωνικό μοναστήρι.

Το παραμυθένιο κάστρο De Haar περιτριγυρίζεται από κήπους, λίμνες και ένα μεγάλο δάσος και κτίστηκε κατά τη διάρκεια του 14ου αιώνα. Το μουσείο της ιστορίας του ολλανδικού σιδηροδρόμου ιδρύθηκε το 1927 και από το 1954 στεγάζεται σε έναν πρώην σιδηροδρομικό σταθμό, τον «Maliebaan station» και είναι ιδανικό μέρος για να βολτάρετε αν σας ενθουσιάζουν τα τρένα.

