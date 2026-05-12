Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται οι παίκτες του «Survivor» μετά το σοβαρό ατύχημα του Έλληνα παίκτη στον Άγιο Δομίνικο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο. Ο τραυματισμός σημειώθηκε εκτός αγωνίσματος, την ώρα που ο ίδιος είχε πάει για ψάρεμα με ψαροντούφεκο και χτυπήθηκε από προπέλα σκάφους.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Το Πρωινό», ο Μάνος Μαλλιαρός ήταν παρών στο περιστατικό και μάλιστα εκείνος που έσπευσε πρώτος να βοηθήσει τον τραυματισμένο παίκτη να βγει από το νερό. Οι δύο παίκτες του Survivor έκαναν μαζί ψαροντούφεκο όταν έγινε το ατύχημα με το τουριστικό σκάφος.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Λιάγκα ο Μάνος Μαλλιαρός έπαθε νευρικό κλονισμό και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Αγίου Δομινίκου, όπου η κατάστασή του είναι ελεγχόμενη.