Στις 11 Μαΐου 1997, ο Γκάρι Κασπάροφ σηκώθηκε από το σκακιστικό τραπέζι, έριξε μια τελευταία ματιά στη σκακιέρα και αποχώρησε από την αίθουσα. Ο καλύτερος σκακιστής του κόσμου μόλις είχε ηττηθεί από έναν υπολογιστή της IBM. Ο Deep Blue ήταν νηκητής με 3,5-2,5 σε αγώνα έξι παρτίδων.

Τα πρωτοσέλιδα της επόμενης μέρας έγραφαν για «το τέλος της ανθρώπινης υπεροχής». Οι τηλεοπτικοί σχολιαστές μιλούσαν για «την εκδίκηση των μηχανών».

Ο νόμος που γεννήθηκε από μια ήττα

Ένα χρόνο αργότερα ο Κασπάροφ εφηύρε κάτι νέο: το Advanced Chess. Άνθρωπος και μηχανή παίζουν μαζί, ως ενιαία οντότητα. Η μηχανή κάνει τους υπολογισμούς, ο άνθρωπος χαράζει στρατηγική.

Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά. Ένας μέτριος παίκτης που ήξερε να συνεργάζεται αποτελεσματικά με τον υπολογιστή νικούσε έναν γκραν μαέστρο που έπαιζε μόνος του. Εκεί γεννήθηκε ο νόμος του Κασπάροφ: δεν κερδίζει ο ισχυρότερος άνθρωπος ούτε η ισχυρότερη μηχανή, κερδίζει αυτός που ξέρει να δουλεύει με τη μηχανή καλύτερα από τους άλλους.

Ο ίδιος, μιλώντας χρόνια αργότερα σε φόρουμ της Microsoft στην Αθήνα, παραδέχτηκε ότι το 1997 έχασε γιατί έκανε περισσότερα λάθη, όχι γιατί ο Deep Blue ήταν κάποια πανέξυπνη και ανίκητη μηχανή.

«Απλά δεν επαναλάμβανε την ίδια τακτική», είπε. «Δεν θα πρέπει να υπάρχει το δίλημα, άνθρωπος ή μηχανή. Η ανθρώπινη διαίσθηση και η ανθρώπινη εμπειρία όταν συνεργάζονται με την υπολογιστική δύναμη και την ταχύτητα των μηχανών, μπορούν να πετύχουν πολλά.»

Η νίκη μέσα από την ήττα

Το 2016 ο Λι Σεντόλ, ο κορυφαίος παίκτης Go στον κόσμο, από τα αρχαιότερα και πιο στρατηγικά επιτραπέζια παιχνίδια στον κόσμο, αντιμετώπισε το AlphaGo της DeepMind. Έχασε 4-1.

Όμως, η μία νίκη που πέτυχε, η κίνηση 78 στην τέταρτη παρτίδα, αυτό που έμεινε γνωστό ως «το άγγιγμα του Θεού», είχε πιθανότητα 1 στις 10.000 να παιχτεί από άνθρωπο. Ήταν τόσο απρόβλεπτη που το AlphaGo αποσταθεροποιήθηκε και άρχισε να κάνει λάθη. Ένας άνθρωπος, σε μία στιγμή έμπνευσης, βρήκε το τυφλό σημείο μιας μηχανής που φαινόταν άτρωτη.

Η μέρα που η Κίνα τίναξε στον αέρα 588 δισ. δολάρια

Εννέα χρόνια αργότερα, η Silicon Valley έκανε το ίδιο λάθος που έκανε το AlphaGo: υποτίμησε την απρόβλεπτη κίνηση του αντιπάλου. Είχε χτίσει δισεκατομμύρια δολάρια υποδομής πάνω σε μία μόνο υπόθεση: ότι η AI απαιτεί τεράστια υπολογιστική ισχύ, προηγμένα chips και αμέτρητους πόρους.

Στις 27 Ιανουαρίου 2025, μία άγνωστη κινεζική startup, η DeepSeek παρακλάδι ενός hedge fund, έπαιξε την δική του «κίνηση 78»: έχτισε ένα μοντέλο AI συγκρίσιμο με το ChatGPT της OpenAI ξοδεύοντας 5,6 εκατ. δολάρια σε υπολογιστική ισχύ. Οι αμερικανικές εταιρείες ξοδεύουν για παρόμοια αποτελέσματα εκατοντάδες φορές περισσότερα.

Η μετοχή της Nvidia κατέρρευσε κατά 17% μέσα σε μία ημέρα, με απώλεια $588 δισ. σε κεφαλαιοποίηση, το μεγαλύτερο ποσό που έχει χάσει ποτέ μια μετοχή σε 24 ώρες στην ιστορία των αγορών.

Το «DeepSeek σοκ» δεν ήταν ένα απλό χρηματιστηριακό γεγονός. Ήταν η απόδειξη ότι η τεχνολογική υπεροχή δεν κατοχυρώνεται μόνο με πόρους.

Ποιος κερδίζει τελικά;

Οι κορυφαίοι CEOs μιλούν ανοιχτά. Ο Τζιμ Φάρλεϊ της Ford προειδοποιεί ότι η AI θα αντικαταστήσει το μισό εργατικό δυναμικό στα γραφεία της. Ο Μαρκ Μπένιοφ της Salesforce ισχυρίζεται ότι η AI ήδη εκτελεί το 50% του εταιρικού φόρτου εργασίας. Ο Ντάγκ ΜακΜίλον της Walmart δήλωσε στην Wall Street Journal ότι «κάθε θέση εργασίας θα αλλάξει». Ο Μουσταφά Σουλεϊμάν της Microsoft τοποθετεί τον ορίζοντα της πλήρους αυτοματοποίησης εργασιών γραφείου σε 18 μήνες.

Ωστόσο, συμβαίνει και το εξής παράδοξο: Έρευνα της Vanguard που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2025 δείχνει ότι τα 100 επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη έκθεση στην αυτοματοποίηση από AI, όπως λογιστές, νομικοί σύμβουλοι, αναλυτές, στελέχη διαχείρισης, εμφάνισαν το 2025 υψηλότερη αύξηση θέσεων εργασίας και αποδοχών από άλλους κλάδους.

Η εξήγηση δεν είναι και τόσο παράδοξη: η AI δεν αντικατέστησε αυτούς τους εργαζόμενους, τους έκανε πιο παραγωγικούς και η αυξημένη παραγωγικότητα δημιούργησε νέα ζήτηση για τις υπηρεσίες τους. Νομικά γραφεία που υιοθέτησαν εργαλεία AI ανέλαβαν υποθέσεις που πριν αδυνατούσαν να διαχειριστούν. Τράπεζες που αυτοματοποίησαν την ανάλυση δεδομένων επέκτειναν το εύρος των υπηρεσιών τους.

Το φαινόμενο, εξάλλου, έχει ιστορικό προηγούμενο: τα ATM δεν εξαφάνισαν τους τραπεζικούς υπαλλήλους, μείωσε το κόστος λειτουργίας των υποκαταστημάτων και οδήγησε στο άνοιγμα περισσότερων.

Το σωστό ερώτημα

Οι καταστροφολογικές προβλέψεις των CEO’s και τα δεδομένα αισιοδοξίας των ερευνών δείχνουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις, αλλά και οι δύο αστοχούν στο ίδιο σημείο. Γιατί το ερώτημα «πόσες θέσεις εργασίας θα καταργήσει η AI» είναι λάθος.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι ούτε απειλή ούτε εργαλείο. Είναι ένας νέος όρος ανταγωνισμού. Και όπως σε κάθε τεχνολογική στροφή στην ιστορία δεν χάνουν όσοι αντικαθίστανται από τη νέα τεχνολογία. Χάνουν όσοι αρνούνται να την κατανοήσουν.

Ο Κασπάροφ το είχε πει με την ακρίβεια που του επέτρεπε η σκακιέρα: «Ένας πιο αδύναμος παίκτης με παλιότερη μηχανή μπορεί να νικήσει έναν ισχυρότερο παίκτη με ταχύτερη μηχανή, αν ξέρει πώς να πετύχει την καλύτερη συνεργασία μαζί της».

Στις επιχειρήσεις ισχύει το ίδιο. To AI επεξεργάζεται δεδομένα, εντοπίζει πρότυπα, αυτοματοποιεί επαναλαμβανόμενες αποφάσεις. Ο άνθρωπος κρίνει, προσαρμόζεται, χτίζει σχέσεις, διαχειρίζεται το απρόβλεπτο. Το ερώτημα για κάθε στέλεχος σήμερα δεν είναι αν «θα με αντικαταστήσει η AI» αλλά «ποιο κομμάτι της δουλειάς μου να της αναθέσω και ποιο να κρατήσω».

Ο Κασπάροφ το κατάλαβε το 1998, ένα χρόνο μετά την μεγαλύτερη ήττα της ζωής του. Οι περισσότερες εταιρείες το 2026 εξακολουθούν να το συζητούν.