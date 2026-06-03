Με ένα συγκινητικό βίντεο που περιλαμβάνει χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τη μακρά κινηματογραφική του πορεία, η Φίνος Φιλμ αποχαιρέτησε τον Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών.

Η ιστορική εταιρεία παραγωγής δημοσιοποίησε ένα αφιέρωμα για τον σπουδαίο ηθοποιό, συνοδεύοντάς το με ένα μακροσκελές κείμενο που αναδεικνύει την προσωπικότητα, το ήθος και την προσφορά του στην τέχνη.

«Σήμερα μεγαλώνει ο θίασος του παραδείσου, καθώς αποχαιρετούμε τον μοναδικό Άγγελο Αντωνόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Έναν καλλιτέχνη με σπάνιο εκτόπισμα, ευγένεια και πνευματική καλλιέργεια, που άφησε πίσω του σπουδαίες θεατρικές, τηλεοπτικές και κινηματογραφικές ερμηνείες», αναφέρει το πρώτο μέρος της επίσημης ανακοίνωσης.

Η διαδρομή στον ελληνικό κινηματογράφο

Στη συνέχεια της ανάρτησής της, η εταιρεία εστιάζει στα πρώτα βήματα που έκανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος στα κινηματογραφικά πλατό, καθώς και στη μετέπειτα εξέλιξή του σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους πρωταγωνιστές της χρυσής εποχής του σινεμά.

«Ξεκίνησε την κινηματογραφική του καριέρα το 1964 στην Φίνος Φιλμ, με την ταινία “Ένας Μεγάλος Έρωτας” του Ντίνου Δημόπουλου. Ακολούθησαν ακόμη 16 ταινίες, μέσα από τις οποίες ξεδίπλωσε το ξεχωριστό δραματικό του ταλέντο, κέρδισε την αγάπη του κοινού και την εκτίμηση των κριτικών, γράφοντας το δικό του κεφάλαιο στις χρυσές σελίδες της ελληνικής κινηματογραφίας», επισημαίνεται στο κείμενο.

«Θα παραμείνει πάντα παιδί της Finos Film»

Ο επίλογος της ανάρτησης αναδεικνύει τον ισχυρό δεσμό που διατήρησε ο ηθοποιός με την εταιρεία κατά τη διάρκεια των ετών, εκφράζοντας παράλληλα τη βαθιά ευγνωμοσύνη της για τη συνεργασία τους.

«Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν και θα παραμείνει πάντα “παιδί” της Finos Film και θα τον ευγνωμονούμε αιώνια για το ταλέντο του, το ήθος του, τον ακέραιο χαρακτήρα του και την ανθρωπιά του. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Καλό ταξίδι Άγγελε», καταλήγει η Φίνος Φιλμ στο μήνυμά της.