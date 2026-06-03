Οι ισορροπίες στη «Η γη της ελιάς» γίνονται όλο και πιο εύθραυστες. Οι σχέσεις των ηρώων δοκιμάζονται, ενώ νέα μέτωπα ανοίγουν εκεί που κανείς δεν το περιμένει.

Όσα θα δούμε απόψε στις 23:00, στο MEGA:

Η Φρύνη ξεκαθαρίζει στην Ισμήνη ότι δεν θα ανεχτεί ξανά τις προσβολές της και της επισημαίνει ότι από δικά της λάθη έχασε τον άντρα της. Ο Παυλής ενημερώνει την Αλεξάνδρα ότι μπήκε κι ο Ρούσσος στη λίστα των υπόπτων. Η αγωνία του Στάθη μεγαλώνει όσο περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και ο Λυκούργος του δίνει κουράγιο. Η άρνηση της Αναστασίας να γυρίσει στο σπίτι προκαλεί τύψεις στη Μαργαρίτα. Ο Μιχάλης εκδικείται την Ισμήνη που του πήρε το σπίτι μέσα από τα χέρια, θυμίζοντάς της ότι εκεί μέσα έγιναν δύο φόνοι. Ο Παυλής, αποφασισμένος να βρει στοιχεία, βγαίνει εκτός ορίων κι απάγει τον Ρούσσο.

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