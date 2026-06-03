Για τη διαχείριση της μεγάλης απώλειας που βίωσε με τον θάνατο του συζύγου της το 2019, αλλά και για την εσωτερική δύναμη που έπρεπε να επιστρατεύσει η ίδια και η κόρη της, μίλησε η Βερόνικα Αργέντζη.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε στην εκπομπή Buongiorno και αναφέρθηκε ανοιχτά στις ανατροπές που έφερε στην καθημερινότητά τους αυτή η απώλεια, εξηγώντας τη στάση που κράτησε για χάρη της οικογένειάς της.

«Σκεφτόμουν ότι δεν θα το πω καθόλου σήμερα, αλλά θα αναφέρω ότι όταν έφυγε ο σύντροφος μου από τη ζωή, το 2019, δεν ήταν πολύ εύκολα διαχειρίσιμη η κατάσταση, ούτε για μένα, ούτε για το παιδί μου. Μέσα σε μια κατάσταση στην οποία ξαφνικά βρέθηκε η κόρη μου, περνώντας από πολλές δυσκολίες, απέκτησε και ανέκτησε μια δύναμη που την κάνει ξεχωριστή για μένα.

Όταν ξεπερνάς πράγματα στη ζωή σου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Την έχω και γω αυτή τη δύναμη αλλά και οι λεύκες λυγίζουν. Την έχω όμως, δεν μπορώ να μην την έχω, δεν γίνεται να μην την έχω. Απαγορεύεται να μην την έχω. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Υπάρχουν επιλογές, αλλά λες “είναι πρώτα τα παιδιά μου και δεν ήταν ποτέ στόχος μου να αποκτήσω με Χ τρόπο μια θέση μέσα στο δικό μου επάγγελμα”. Ήταν μια φυσική ροή», δήλωσε χαρακτηριστικά η Βερόνικα Αργέντζη.

Η σημασία της συμπόρευσης και η θέση για τον έρωτα

Στη συνέχεια της συζήτησης, η Βερόνικα Αργέντζη επικεντρώθηκε στην ποιότητα της σχέσης που είχε με τον σύζυγό της, αναλύοντας πώς αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα και τους δεσμούς των ανθρώπων σε βάθος χρόνου.

«Ο άνθρωπος δεν φεύγει ποτέ από την καρδιά, όχι. Για μένα, ο έρωτας δεν είναι κάτι που είναι σε πρώτο πλάνο σε διάρκεια μεγάλη. Αυτό όμως το έχω νιώσει εγώ βιωματικά στη ζωή μου. Υπάρχουν άλλα πράγματα. Υπάρχει αγάπη, συμπόρευση, ο άνθρωπός σου, κάπου να ακουμπήσεις. Όχι αναγκαστικά για να έχουμε ένα αποκούμπι όταν θα είμαστε σε μία ηλικία που δεν θα μπορούμε, όχι για συμφέρον. Είναι το άλλο…», εξήγησε η ηθοποιός.

Όταν η κουβέντα στράφηκε στο πώς διαμορφώνεται η προσωπική της ζωή μετά από ένα τέτοιο γεγονός, η Βερόνικα Αργέντζη περιέγραψε τη βιωματική της σχέση με την απουσία του συντρόφου της, μη μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή της.

«Όταν έρχεσαι με μία κατάσταση η οποία και είναι ξαφνική και ανατρέπεται, στην αρχή μπορεί να μην είναι τόσο έντονο. Είναι ο πόνος και η κατάσταση τέτοια και δεν το σκέφτεσαι σαν μία κατάσταση ότι σου λείπει ο άλλος εκείνη τη στιγμή. Συσσωρευτικά και με τα χρόνια όμως και όταν δεν υπάρχει άλλη κατάσταση παρόμοια, σκέφτεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος θα είναι πάντα μέσα σου, του μιλάς…», κατέληξε η ηθοποιός, εμφανώς βουρκωμένη στην κάμερα.