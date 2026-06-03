Παίκτης της ΑΕΚ με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει την απόκτησή του με συμβόλαιο για τέσσερα χρόνια.

Η Ένωση είχε προχωρήσει τις συζητήσεις τόσο με τον διεθνή Ουκρανό εξτρέμ όσο και με την Τραμπζονσπόρ χωρίς να έχει διαρρεύσει το παραμικρό, παρά μόνο όταν η συμφωνία είχε επιτευχθεί. Οι «κιτρινόμαυροι» τα βρήκαν με τους Τούρκους στα 4+1 εκατ. ευρώ και ο παίκτης ήρθε στην Αθήνα, πέρασε ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το συμβόλαιό του.

Το μόνο που απέμενε, επομένως, ήταν η επισημοποίηση της μεταγραφής και ήρθε μέσω της ανακοίνωσης της ΠΑΕ, η οποία αναφέρει τα εξής…

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Ολεξάντρ Ζούμπκοφ (Oleksandr Valeriyovych Zubkov) με μεταγραφή από την Τραμπζονσπόρ. Ο Ουκρανός διεθνής μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ γεννήθηκε στις 3 Αυγούστου 1996 στην πόλη Μακίιβκα της Ουκρανίας. Άρχισε την επαγγελματική ποδοσφαιρική του καριέρα από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, με την οποία αγωνίστηκε στον τελικό του Youth League 2014-15 (ήττα με 3-2 από την Τσέλσι). Ως μέλος της ανδρικής ομάδας, είχε συμμετοχή στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ουκρανίας 2015-16 και στα νταμπλ των σεζόν 2016-17 και 2017-18.

Το 2018-19 αγωνίστηκε ως δανεικός στη Μάριουπολ και ακολούθησε μια τριετία με την Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία (2019-22) με 110 αγώνες και 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Με την ουγγρική ομάδα πανηγύρισε τον τίτλο του πρωταθλήματος το 2019-20 και το 2020-21 και το νταμπλ του 2022.

Το 2022 επέστρεψε στη Σαχτάρ και αγωνίστηκε για δυόμιση σεζόν σε συνολικά 84 ματς, σημειώνοντας 20 γκολ. Στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο του 2025 αποκτήθηκε από την Τραμπζονσπόρ και σε μιάμιση σεζόν αγωνίστηκε σε 57 ματς, με 12 γκολ και 16 ασίστ, κατακτώντας μαζί της το Κύπελλο Τουρκίας 2025-26.

Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ είναι μόνιμο στέλεχος της Εθνικής Ουκρανίας από το 2020 και έχει αγωνιστεί μαζί της στο Euro 2020 και στο Euro 2024. Συνολικά έχει 43 συμμετοχές και 3 γκολ.

Ολεξάντρ, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!».