Η μεταγραφή του Ολεξάντρ Ζούμπκοβ στην ΑΕΚ αποτελεί ακόμα μια σημαντική ενίσχυση στο ρόστερ της Ένωσης. Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης άναψε το «πράσινο φως» για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Τράμπζονσπορ, με το συνολικό κόστος να φτάνει τα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεταγραφική επένδυση που έχει πραγματοποιήσει η ΑΕΚ από την ημέρα που ο Μάριος Ηλιόπουλος ανέλαβε τα ηνία του συλλόγου. Μέχρι σήμερα, το υψηλότερο ποσό είχε δοθεί για την απόκτηση του Μπάρναμπας Βάργκα από τη Φερεντσβάρος τον περασμένο Ιανουάριο, σε μια μεταγραφή που κόστισε 4,5 εκατ. ευρώ. Λίγους μήνες νωρίτερα είχε προηγηθεί η αγορά του Φιλίπε Ρέλβας από τη Γκιμαράες, έναντι περίπου 3,5 εκατ. ευρώ.

Αν ανατρέξει κανείς στις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις της νέας διοικητικής εποχής, το καλοκαίρι του 2024, θα διαπιστώσει ότι οι προθέσεις είχαν φανεί από νωρίς. Οι συμφωνίες για τους Αμπουμπακαρί Κοϊτά και Φραντζί Πιερό, από Κορτράικ και Μακάμπι Χάιφα αντίστοιχα, έδειξαν ότι η ΑΕΚ ήταν διατεθειμένη να κινηθεί επιθετικά στην αγορά, επενδύοντας σημαντικά ποσά για την ενίσχυσή της.

Τα 6 εκατ. ευρώ για τον Ζούμπκοβ ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τον μεταγραφικό λογαριασμό της τελευταίας περιόδου. Συνολικά, μέσα σε διάστημα περίπου ενός έτους, η διοίκηση της ΑΕΚ έχει εγκρίνει δαπάνες που ξεπερνούν τα 20 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για αγορές ποδοσφαιριστών. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται συμβόλαια, μπόνους υπογραφής ή προμήθειες εκπροσώπων, στοιχεία που ανεβάζουν ακόμη περισσότερο το συνολικό επενδυτικό αποτύπωμα της ομάδας.

Και η συνέχεια αναμένεται εξίσου δυναμική. Η ΑΕΚ εξακολουθεί να αναζητά λύσεις για κομβικές θέσεις του βασικού της κορμού, με την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός χαφ να παραμένουν στις πρώτες προτεραιότητες του σχεδιασμού. Το κενό στη μεσοεπιθετική γραμμή καλύφθηκε με την έλευση του Ζούμπκοβ, όμως ο μεταγραφικός σχεδιασμός κάθε άλλο παρά έχει ολοκληρωθεί.

Η πρόθεση για περαιτέρω ενίσχυση είναι δεδομένη, με στόχο η πρωταθλήτρια ΑΕΚ να παρουσιαστεί ακόμη πιο ανταγωνιστική τη νέα σεζόν. Σκοπός είναι αφενός η εξασφάλιση παρουσίας στη League Phase του Champions League και αφετέρου η διατήρηση της κυριαρχίας της στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μέσα από ένα σύνολο πιο ποιοτικό, πιο πλήρες και πιο ισχυρό από ποτέ.

Οι μεταγραφικές δαπάνες της Ένωσης της τελευταία διετίας