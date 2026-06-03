Την άμεση διακοπή των τουριστικών δραστηριοτήτων του στην Κούβα ανακοίνωσε σήμερα ο ισπανικός ξενοδοχειακός όμιλος Meliá, επικαλούμενος «την τρέχουσα κατάσταση» που επικρατεί στο νησί, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με αυξανόμενη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ανακοίνωσή του, ο μεγαλύτερος διεθνής ξενοδοχειακός όμιλος που δραστηριοποιείται στην Κούβα γνωστοποίησε ότι αποφάσισε να τερματίσει «με άμεση ισχύ» την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εμπορικής προβολής σε 15 ξενοδοχεία της χώρας.

«Αντιμέτωπη με τα γεγονότα και τις συνθήκες στο γεωπολιτικό, κοινωνικό, νομικό και οικονομικό πλαίσιο της Δημοκρατίας της Κούβας, ο Meliá Hotels International ενημερώνει (…) ότι έλαβε την απόφαση να βάλει αμέσως τέλος στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εμπορικής προβολής», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η απόφαση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά το νέο πακέτο κυρώσεων που υπέγραψε την 1η Μαΐου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το σχετικό διάταγμα προβλέπει μέτρα που επηρεάζουν κυρίως τις δραστηριότητες ξένων επιχειρήσεων οι οποίες συνεργάζονται με το κουβανικό κράτος.

Παρότι ο Meliá δεν κατονομάζει άμεσα την αμερικανική κυβέρνηση, επισημαίνει ότι η απόφασή του αποτελεί αποτέλεσμα «ενός συνδυασμού συνθηκών που εμφανίσθηκαν ανεξάρτητα από την ικανότητα διαχείρισης ή τη δράση» του ομίλου και οι οποίες είχαν «σημαντικό αντίκτυπο στην εκμετάλλευση» των ξενοδοχείων του.

Η ισπανική εταιρεία υπογράμμισε επίσης ότι οι συνέπειες της αποχώρησης είναι περιορισμένες, καθώς «η μεγάλη πλειονότητα των ξενοδοχείων είναι αυτή τη στιγμή κλειστά και χωρίς δραστηριότητα εξαιτίας των ενεργειακών προβλημάτων και της πτώσης της ζήτησης που γνωρίζει η Δημοκρατία της Κούβας».

Ο Meliá είχε ιστορική παρουσία στο νησί, καθώς υπήρξε ο πρώτος ξένος ξενοδοχειακός όμιλος που εγκαταστάθηκε στην Κούβα μετά την απόφαση του εκλιπόντος προέδρου Φιντέλ Κάστρο να ανοίξει τη χώρα στον διεθνή τουρισμό, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης που ακολούθησε την κατάρρευση του σοβιετικού συνασπισμού το 1991.

Παράλληλα με το αμερικανικό εμπάργκο που ισχύει από το 1962, η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει από τον Ιανουάριο και πετρελαϊκό αποκλεισμό στην Κούβα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έκτοτε έχει επιτραπεί η είσοδος μόνο ενός ρωσικού πετρελαιοφόρου στο νησί.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ορίσει την προσεχή Παρασκευή ως καταληκτική ημερομηνία για τις ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κούβα ώστε να διακόψουν τις σχέσεις τους με το στρατιωτικοοικονομικό συγκρότημα Gaesa, το οποίο ελέγχει μεγάλο μέρος της κουβανικής οικονομίας. Σε διαφορετική περίπτωση, απειλούνται με την επιβολή περιοριστικών μέτρων.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η καναδική ξενοδοχειακή αλυσίδα Blue Diamond ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι διακόπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της στην Κούβα. Επιπλέον, χθες, Τρίτη, ενημερωμένες πηγές ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι και ο ισπανικός όμιλος Iberostar εγκαταλείπει τη διαχείριση περίπου δέκα ξενοδοχείων που λειτουργούσε σε σύμπραξη με το Gaesa.