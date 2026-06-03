Στο Λουξεμβούργο μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια περίοδο κατά την οποία το μεταναστευτικό και η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο βρίσκονται ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο Έλληνας υπουργός θα έχει σειρά διμερών επαφών με τους ομολόγους του από την Ολλανδία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, την Ελβετία και τη Βουλγαρία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις συζητήσεις θα εξεταστούν οι τελευταίες εξελίξεις στο μεταναστευτικό, η εφαρμογή του Συμφώνου, η προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα των επιστροφών.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται, ωστόσο, στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί με τους υπουργούς Μετανάστευσης της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Αυστρίας και της Δανίας, με βασικό αντικείμενο την προώθηση της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ευρωπαϊκών κόμβων επιστροφής (return hubs).

Η συγκεκριμένη πρόταση, η οποία συζητείται το τελευταίο διάστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προβλέπει τη δημιουργία δομών σε τρίτες χώρες για τη φιλοξενία και διαχείριση μεταναστών των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστροφής τους στις χώρες προέλευσης.

Η Αθήνα έχει ταχθεί υπέρ της ενίσχυσης των ευρωπαϊκών πολιτικών επιστροφών, υποστηρίζοντας ότι η αποτελεσματική εφαρμογή τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνολική αξιοπιστία της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.