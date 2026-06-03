Ο διαστρικός κομήτης 3I/ATLAS μπορεί να απομακρύνεται πλέον από το ηλιακό μας σύστημα, ωστόσο εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του αστροφυσικού του Χάρβαρντ, Άβι Λεμπ. Σε πρόσφατη ανάρτησή του, ο επιστήμονας υποστήριξε ότι ο κομήτης εξέπεμψε μια ασυνήθιστη ποσότητα μεθανίου κατά τη διέλευσή του από τον γαλαξία μας, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσε να σημαίνει ότι ο διαστρικός επισκέπτης «γονιμοποιούσε» το Σύμπαν με ζωή.

«Παρήχθη η εκπομπή μεθανίου του 3I/ATLAS κοντά στον Ήλιο από ζωή;» διερωτήθηκε ο επιστήμονας, ο οποίος εδώ και καιρό διατυπώνει θεωρίες σχετικά με την πιθανή προέλευση του παγωμένου αυτού σώματος.

Σύμφωνα με τον Λεμπ, η συγκεκριμένη ποσότητα του πτητικού αερίου καταγράφηκε από το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Τζέιμς Γουέμπ τον Δεκέμβριο. Ο ίδιος χαρακτήρισε το φαινόμενο ασυνήθιστο, καθώς παρατηρήθηκε μόνο κατά τη διέλευση του 3I/ATLAS από το άστρο του ηλιακού μας συστήματος, όταν η εξάχνωση προκάλεσε την απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων υλικού από τον κομήτη.

Ο Λεμπ θεωρεί το εύρημα σημαντικό επειδή το μεθάνιο αποτελεί σημαντική «βιοϋπογραφή» και, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS), θα μπορούσε να αποτελέσει την «πρώτη ανιχνεύσιμη ένδειξη ζωής πέρα από τη Γη».

Ο επιστήμονας διατύπωσε τη θεωρία ότι το υλικό που εκτοξεύθηκε από τον πίδακα του 3I/ATLAS προς την κατεύθυνση του Ήλιου, γνωστό και ως anti-tail, ένα ακόμη στοιχείο που κατά τον ίδιο υποδηλώνει πιθανή εξωηλιακή προέλευση, θα μπορούσε να «μετέφερε εξωηλιακή ζωή πάνω σε σκόνη ή θραύσματα πάγου προς κατοικήσιμους πλανήτες μέσα στο ηλιακό σύστημα».

Ο Λεμπ παρομοίασε αυτή τη διαδικασία κοσμικής μεταφοράς ζωής, γνωστή ως πανσπερμία, με μια πικραλίδα που σκορπίζει τους σπόρους της στον άνεμο. Υπέθεσε μάλιστα ότι οι εν λόγω μορφές ζωής θα μπορούσαν να παρέμεναν σε λανθάνουσα κατάσταση μέσα στον διαστρικό παγωμένο όγκο, με τρόπο παρόμοιο με μικροοργανισμούς που επιβιώνουν σε χειμερία νάρκη στο μόνιμα παγωμένο έδαφος για χιλιάδες χρόνια.

Κατά τον ίδιο, όταν ο Ήλιος θέρμανε το παγωμένο αυτό «όχημα μεταφοράς», οι οργανισμοί αυτοί απελευθερώθηκαν στο Διάστημα, λειτουργώντας σαν ένας διαστρικός διασκορπιστής ζωής. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη συνηθισμένη διασπορά σπόρων στη φύση, ο Λεμπ εκτιμά ότι η διαδικασία ίσως να μην ήταν τυχαία, αλλά στοχευμένη.

«Υπάρχει η πιθανότητα κατευθυνόμενης πανσπερμίας, κατά την οποία ένας διαστρικός κηπουρός τοποθέτησε τον 3I/ATLAS σε μια αποστολή γονιμοποίησης με στόχο τους κατοικήσιμους πλανήτες του ηλιακού συστήματος», υποστήριξε ο Λεμπ.

Σύμφωνα με τον επιστήμονα, αυτή η θεωρία θα μπορούσε να εξηγήσει και άλλες ανωμαλίες του 3I/ATLAS που έχει επισημάνει στο παρελθόν, μεταξύ των οποίων και η ιδιαίτερη ευθυγράμμιση ανάμεσα στους κατοικήσιμους πλανήτες του ηλιακού συστήματος και την τροχιά του κομήτη.

«Το αν οι σπόροι εξωηλιακής ζωής θα φτάσουν σε γόνιμο έδαφος μέσα στο ηλιακό σύστημα μένει να φανεί», δήλωσε ο επιστήμονας, εκφράζοντας την ελπίδα ότι στο μέλλον θα ανακαλυφθούν περισσότερες από αυτές τις κοσμικές κρυογονικές κάψουλες.

Ο ίδιος σημείωσε ότι εάν και άλλοι διαστρικοί παγωμένοι όγκοι εμφανίσουν παρόμοιο προσανατολισμό με τον 3I/ATLAS, τότε η υπόθεσή του «θα αποκτήσει μεγαλύτερη πιθανότητα». Ο Λεμπ πρόσθεσε ότι οι διαστημικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη αυτών των διαστημικών «λαθρεπιβατών» αναχαιτίζοντάς τους και αναλύοντας τη σύστασή τους με τη βοήθεια ειδικών διαστημικών ανιχνευτών.

Κατά τον ίδιο, μια τέτοια αποστολή θα μπορούσε να προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για την προέλευση της ζωής στον δικό μας πλανήτη.

«Σε περίπτωση που όντως φιλοξενεί ζωή, το πιο πιεστικό ερώτημα είναι αν η εξωηλιακή ζωή μοιάζει με τη ζωή όπως την γνωρίζουμε», δήλωσε. «Αν συμβαίνει αυτό, τότε ίσως η ζωή στη Γη να σπάρθηκε από έναν διαστρικό κηπουρό», συμπλήρωσε.