Πιθανότητα έναρξης διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας διαβλέπει το Βερολίνο, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου.

«Ανοίγει σιγά σιγά ένα παράθυρο για συνομιλίες μεταξύ Ευρώπης, Ουκρανίας και Μόσχας», δήλωσε η κυβερνητική πηγή, υποδεικνύοντας τις τελευταίες επιτυχίες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στο πεδίο της μάχης, οι οποίες επιτεύχθηκαν μάλιστα παρά την κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών πόλεων. «Οι σφοδρές μάχες των τελευταίων ημερών καταδεικνύουν ωστόσο ότι θα χρειαστούν μάλλον μήνες, όχι εβδομάδες για κάτι τέτοιο», επισήμανε η ίδια πηγή στο Reuters.

Η γερμανική κυβέρνηση ταυτόχρονα θεωρεί ότι παραμένει ασαφές το ποιος θα μπορούσε να εμπλακεί σε πιθανές συνομιλίες με τη Ρωσία. «Θα είναι τελικά απαραίτητο να δημιουργηθεί μια μορφή η οποία αφενός θα είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και αφετέρου θα θεωρείται από τους Ευρωπαίους απολύτως νομιμοποιημένη», σημείωσαν πηγές εντός κυβερνητικών κύκλων και πρόσθεσαν ότι «υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η ομάδα E3 (Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία) θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό το θέμα». Τους τελευταίους μήνες οι τρεις χώρες συντονίζουν όλο και περισσότερο τη στάση τους σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και το Βερολίνο εκτιμά ότι πιθανές συνομιλίες με τη Μόσχα «πρέπει να καθοδηγούνται από σαφή πολιτική πυξίδα και σαφές όραμα για το επιθυμητό αποτέλεσμα, πάντα σε συμφωνία με την Ουκρανία, με τον μεγαλύτερο δυνατό συντονισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους, αλλά και σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ».

Κατευθυντήρια γραμμή του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, τόνισαν οι κυβερνητικές πηγές, είναι «Τίποτα χωρίς την Ουκρανία και όχι σε ανεξάρτητη γερμανορωσική μονομαχία», ενώ υπογράμμισαν ότι υπό τις τρέχουσες συνθήκες αυτό αντιπροσωπεύει «την καλύτερη δυνατή έκφραση ενός υπεύθυνου και ιστορικά συνειδητού γερμανικού ρόλου, αλλά και της γερμανικής ηγεσίας». Το Βερολίνο εκτιμά επιπλέον ότι αυτές οι συνομιλίες δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν αντιπαλότητα με τις ΗΠΑ, οι οποίες θα πρέπει να παραμείνουν πλήρως εμπλεκόμενες στην προσπάθεια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.